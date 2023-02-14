Не только Россия: стало известно, кто планировал госпереворот в Молдове. Видео

Россия осенью потерпела неудачу в попытке свергнуть действующую власть в Молдове. Поэтому Кремль попытался организовать госпереворот через представителей Белоруссии, Сербии и Черногории.

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Об этом рассказал молдавский политический аналитик Ион Тебирце в эфире OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Он отметил, что с осени прошлого года были ощущения, что есть попытки свергнуть нынешнюю политическую власть Молдовы. Эти попытки исходили из Российской федерации, которая применяла разные способы для собственной цели.

"Тогда были и политические агенты влияния, и экономическое, особенно энергетическое давление, которое использовалось в определенных областях, таких как Гагаузия на юге Молдовы, русскоязычном регионе. Но все же наша власть сумела удержать ситуацию под контролем", – отметил Ион Тебирце.

Потерпев неудачу в своих попытках, Россия начала привлекать "подкрепление" в виде диверсионных групп представителей Беларуси, Сербии и Черногории. Об этом, в частности, сообщила президент Молдовы Мая Санду в своем обращении к народу. Она обнародовала детали предполагаемого российского плана госпереворота в стране.

"Санду сказала о попытках внедрения извне Республики Молдова диверсантов, даже были названы некоторые страны – кроме России, Беларусь, Сербия и Черногория. Это была новизна в ее обращении к народу. Мы понимаем, что Россия осенью потерпела неудачу в попытке сбросить нынешнюю власть Молдовы. И они (россияне – Ред.) решили таким образом послать подкрепление внутрь республики Молдова, чтобы были профессиональные диверсанты для дестабилизации ситуации внутри страны", – рассказал политический обозреватель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мая Санду рассказала о разоблаченном плане России организовать переворот в Молдове.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове государственный переворот. Она уже отправила в Турцию чеченских боевиков, которые впоследствии могут оказаться в Кишиневе.

Ранее Украина предупредила Молдову об угрозах от России, передав данные украинской разведки. Служба информации и безопасности Молдовы (SIS) подтвердила получение этой информации.

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