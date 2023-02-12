"Наша разведка предупредила": Данилов заявил, что Россия хочет устроить в Молдове госпереворот

Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове государственный переворот. Она уже отправила в Турцию чеченских боевиков, которые впоследствии могут оказаться в Кишиневе.

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Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он подчеркнул, что речь идет о той чеченской группировке, которая принимала участие в войне против Украины в феврале 2022 года.

"В Молдове сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок. Наша разведка предупредила Кишинев, что РФ в ближайшее время хочет там совершить так называемый государственный переворот. Они это осознают", – сказал Данилов.

По его информации, Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Молдове для того, чтобы там возникла точка напряжения.

"Я могу сказать, что некоторые из тех подонков, которые были 24-26 февраля в составе так называемой чеченской группировки на нашей территории, сегодня работают "спасателями" в Турции. Мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, чтобы эти "спасатели" не оказались в Кишиневе. Мы знаем их фамилии, имена и отчества. У них была личная задача с 24 февраля", – рассказал Данилов.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица решила уйти со своей должности. Президент страны Мая Санду сообщила, что согласовала ее отставку.

Как известно, Россия отправила в Турцию для помощи по ликвидации последствий землетрясения соратника подозреваемого в военных преступлениях в Украине Даниила Мартынова, близкого соратника главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в личной беседе поручил главе Чечни Рамзану Кадырову физически устранить высших должностных лиц в Киеве, включая президента Украины Владимира Зеленского. Для этой миссии Кадыров создал в Грозном специальный ударный батальон, который возглавил его помощник Даниил Мартынов.

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