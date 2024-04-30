Не исключена политическая мотивация: прокуратура Мюнхена озвучила новые детали убийства украинских военных в Германии

Дело об убийстве россиянином двух украинских военнослужащих в Германии совместно с местной криминальной полицией расследует прокуратура Мюнхена. Она приобщилась к делу из-за того, что следователи не смогли полностью исключить политическую мотивацию преступления.

Следователи рассматривают ряд вероятных мотивов и продолжают устанавливать обстоятельства преступления, в частности они выяснили, что убийца знал своих жертв. Об этом спикер прокуратуры Мюнхена заявил в комментарии Укринформу.

"Прокуратура Мюнхена, Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом взяли на себя расследование 29 апреля, поскольку нельзя исключить политическую мотивацию преступления… Мотивы преступления пока неизвестны, поэтому хотя политическую мотивацию нельзя исключать, мы расследуем по всем направлениям", – пояснил участие ведомства в расследовании спикер прокуратуры.

Наряду с представителями мюнхенской прокуратуры обстоятельства преступления расследуют сотрудники местной криминальной полиции.

28 апреля в Институте судебной медицины в Мюнхене произвели вскрытие обеих жертв. Известно, что они были военнослужащими ВСУ, которые со второй половины 2023 года лечились в Германии от полученных на передовой ранений.

Их убийца, 57-летний гражданин РФ, находится под стражей. Установлено, что он жил в Германии с начала 1990-х годов.

"По предварительным данным, двое потерпевших и обвиняемый были знакомы", ––уточнил спикер прокуратуры Мюнхена.

Напомним, вечером 27 апреля в небольшом немецком городке Мурнау в Верхней Баварии на территории торгового центра обнаружили двоих граждан Украины с ножевыми ранениями. Один из них, украинец 36 лет, погиб на месте. Второй, 23-летний, скончался от полученных травм уже в больнице.

Достаточно быстро стражи порядка задержали убийцу украинцев – россиянина в возрасте 57 лет. Он, по данным немецких СМИ, "был известным человеком в пропутинских кругах", в момент задержания z-активист был пьян.

Что касается жертв убийства, они оказались военнослужащими и проходили реабилитацию.