'Не хотим быть еще одной Россией': глава МИД объяснил цель Украины в переговорах с Африкой

Украина не стремится заменить Россию в ее "господстве" на африканском континенте. Напротив, она хочет наладить отношения со странами Африки и помочь им освободиться от Кремля.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью AFP. Он отметил, что Россия использует "принуждение, коррупцию и страх" для удержания африканских стран под своим управлением.

"Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российского властвования", – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что у Москвы есть только два мощных инструмента для работы в Африке – это пропаганда и террористическая организация ППК "Вагнер".

В течение нескольких лет Россия ведет активное сближение с Африкой, в том числе через "услуги безопасности", предоставленные ППК "Вагнер", в частности в Мали и Центральноафриканской Республике, представляя себя оплотом против "империализма" и "западного неоколониализма".

Дмитрий Кулеба также назвал ложью обеспокоенность Москвы по поводу продовольственной безопасности Африки после выхода из зерновой сделки, которая позволяла экспортировать 33 миллиона тонн украинского зерна Черным морем, несмотря на российское вторжение.

"Африканцы увидели, что все эти рассказы Путина о том, как он заботится об африканских странах, ложь... Именно украинский фермер и африканский потребитель хлеба платят самую высокую цену", – сказал министр.

Отметим, что сейчас Украина выстраивает отношения с Африкой в надежде заручиться ее поддержкой перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину. При этом Киев стремится ослабить "господство" Москвы на континенте.

"Многие годы были потеряны, но мы собираемся продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возродить эти отношения", – сказал министр.

По его словам, этот континент нуждается в системной и долгосрочной работе.

Отметим, что из-за выхода России из зерновой сделки больше всего пострадали именно страны Африки. Путин цинично обещал некоторым странам бесплатное зерно. Тем временем в Кремле задумали вывозить в Африку зерно, которое украли на временно захваченных территориях Украины. "Бесплатное" зерно, которое российский диктатор Путин "пообещал" африканским странам после того, как РФ вышла из "зернового соглашения", будет украдено с захваченных территорий в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава Африканского союза прокомментировал обещание Путина разрешить зерновой кризис. Он заявил, что обещанная российским диктатором бесплатная поставка небольших партий зерна в шесть африканских стран не решит кризис на рынке продовольствия, вызванный российским вторжением в Украину.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал "бесплатное зерно" Путина для нескольких африканских стран "горсткой пожертвований", которая не сможет полностью устранить серьезные последствия прекращения "зернового соглашения". Такое решение РФ приведет к масштабному росту цен во многих странах.

На заявление Путина о "бесплатном зерне" для Африки отреагировали и в США. В Госдепе заявили, что эти заявления российского диктатора не спасут ситуацию.

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