'Этого недостаточно': глава Африканского союза прокомментировал обещание Путина разрешить зерновой кризис

Обещанная Владимиром Путиным бесплатная поставка небольших партий зерна в шесть африканских стран не решит кризис на рынке продовольствия, вызванный российским вторжением в Украину. Чтобы противодействовать глобальной угрозе продовольственной безопасности, необходимо прекратить боевые действия.

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Об этом заявил глава Африканского союза Азали Ассумани в заключительной речи саммита "Россия – Африка". Он в очередной раз предложил посредничество африканских стран в мирных переговорах между Украиной и Россией.

"Президент России продемонстрировал, что готов помогать нам в сфере обеспечения зерном. Да это важно, но этого может быть недостаточно. Нам нужно добиться прекращения огня", – заявил Азали Ассумани.

В своем заключительном слове на саммите Ассумани также отметил, что война – это всегда непредсказуемая ситуация. Поэтому нужно стремиться к прекращению боевых действий и страны Африки готовы выступить в роли посредника между Украиной и Россией.

Напомним, что в российском Санкт-Петербурге прошел двухдневный саммит со странами Африки. Несмотря на усилия Москвы, большинство лидеров Африки проигнорировали саммит. К Путину приехали только 17 глав государств из 55.

Главной темой, которую в ходе мероприятия обсуждали представители Африканского континента, был вопрос поставок зерна. В частности, они призвали Россию вернуться к выполнению зернового соглашения. Вместо этого Путин пообещал бесплатно отправить по 25-50 тысяч тонн зерна в шесть стран Африки, ранее поддерживавших позицию РФ в ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал "бесплатное зерно" Путина для нескольких африканских стран "горсткой пожертвований", которая не сможет полностью устранить серьезные последствия прекращения "зернового соглашения". Такое решение РФ приведет к масштабному росту цен во многих странах.

На заявление Путина о "бесплатном зерне" для Африки отреагировали и в США. В Госдепе заявили, что эти заявления российского диктатора не спасут ситуацию.

А министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что саммит "Россия – Африка" не что иное, как пиар-шоу Путина.

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