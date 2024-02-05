'Не было даже намерения': в Греции заявили, что не будут передавать Украине ракеты С-300

Власти Греции не намерены передавать Вооруженным силам Украины ракеты в зенитно-ракетные комплексы С-300. Это может стоить стране международного имиджа.

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Об этом заявил спикер правительства Греции Павлос Маринакис. Его цитирует издание Parapolitika.

"Фейковым новостям должно быть ограничение. Особенно, когда они касаются интересов страны и ее международного имиджа. Такого нет и я это категорически отрицаю. Даже не было намерения, чтобы Греция рисковала оборонной техникой страны", - подчеркнул греческий политик.

В конце января 2024 Госдепартамент США одобрил продажу современных истребителей F-35 Греции на сумму 8,6 миллиарда долларов. Отмечалось, что это в свою очередь может сыграть роль в усилении противовоздушной обороны Украины.

Речь шла о том, что армия Греции после получения новых истребителей может предоставить Украине советские системы ПВО.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции на сумму 23 млрд. долларов и F-35 Греции на 8 млрд. Соглашение включает 40 самолетов F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и сопутствующее оборудование для них.

Ранее сообщалось, что США заинтересовались оборонным потенциалом Греции, который она могла бы передать Украине. В частности, Вашингтон предложил Афинам $200 миллионов в обмен на передачу или продажу вооружения Киеву.

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