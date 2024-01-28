Греция согласилась передать Украине советские системы ПВО: что есть в арсенале

Госдепартамент США одобрил продажу современных истребителей F-35 Греции на сумму 8,6 миллиарда долларов. Это в свою очередь может сыграть роль в усилении противовоздушной обороны Украины.

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Речь идет о том, что армия Греции после получения новых истребителей может предоставить Украине советские системы ПВО. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Стоит отметить, что уже в ближайшее время сделка США и Греции позволит передать Афинам 40 самолетов F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и сопутствующее оборудование для них. Американские истребители заменят F-4 Phantom, которым в этом году исполнилось 50 лет на службе в Греции.

Получение F-35 откроет новые оперативные возможности для греческой армии. В то же время это позволить высвободить системы противовоздушной обороны советского образца, которые до сих пор стоят на вооружении Греции.

По предварительным данным, политическое и военное руководство Греции уже дало необходимые указания, чтобы устаревшие системы и техника, которые больше не будут использоваться греческой армией, были переброшены в Украину. Однако стоит учитывать, что официального заявления властей о передаче систем ПВО украинской армии пока еще не было.

Согласно данным из открытых источников, на вооружении Греции может находиться 12 единиц зенитных ракетных комплексов С-300. Также армия имеет более 20 единиц ЗРК Тор-М1. Кроме того, в открытых источниках фигурирует информация о наличии у Греции 38 зенитных ракетных комплексов "Оса", при чем большинство из них модернизированы в Оса-АК/Оса-АКМ.

Также стоит учитывать, что передача Греции истребителей F-35 потребует кардинальных изменений в Военно-воздушных силах на организационном и оперативном уровне. Подготовка будет включать обучение летного и технического состава, а также подготовка специалистов для поддержания работоспособности нового истребителя. Очевидно, что все эти процессы потребуют достаточно много времени, поэтому о конкретных сроках и количестве систем ПВО, которые может получить Украина, речь не идет.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции на сумму 23 млрд долларов и F-35 Греции на 8 млрд. Сделка включает 40 самолетов F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и сопутствующее оборудование для них.

Ранее сообщалось, что США заинтересовались оборонным потенциалом Греции, который она могла бы передать Украине. В частности, Вашингтон предложил Афинам $200 миллионов в обмен на передачу или продажу вооружения Киеву.

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