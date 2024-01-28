США хотят предоставить Украине военную помощь через Грецию: стало известно о документе

Соединенные Штаты Америки заинтересовались оборонным потенциалом Греции, который она могла бы передать Украине. В частности, Вашингтон предложил Афинам $200 миллионов в обмен на передачу или продажу вооружения Киеву.

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Об этом говорится в письме государственного секретаря США Энтони Блинкена к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису о шести шагах по расширению сотрудничества в сфере безопасности. Документ процитировала газета Kathimerini.

Издание подчеркнуло, что письмо поступило греческой стороне после официального уведомления Госдепартамента США утром 27 января. Им Вашингтон дал "зеленый свет" на продажу Афинам истребителей F-35.

В документе Блинкен отметил, что коммерческие операции США в сфере обороны с их союзниками по НАТО "являются фундаментальным компонентом усилий по укреплению европейской безопасности и укреплению общей способности сдерживания и обороны Альянса".

"Эти крепкие двусторонние отношения являются свидетельством крепких связей между нашими странами, и меня вдохновляет прогресс, которого мы достигли вместе согласно Соглашению о взаимном оборонном сотрудничестве между США и Грецией для поддержки сильных, боеспособных и оперативно совместимых войск", – указал он.

Среди прочего, при условии выполнения всех соответствующих юридических требований, Вашингтон намерен расширить сотрудничество с Афинами и путем того, что они помогут Украине.

"Нас продолжает интересовать оборонный потенциал, который Греция могла передать или продать Украине. Если эти возможности представляют интерес для Украины и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности возможного дополнительного финансирования иностранных вооруженных сил Греции на сумму до $200 миллионов", – так американская сторона описала пятый шаг сотрудничества с Афинами.

Kathimerini написало, что политическое и военное руководство Греции согласилось на предложение Блинкена и уже предоставило распоряжение о передаче Украине систем и оборудования, не используемых греческой армией.

По данным из открытых источников, Афины ныне имеют в своем арсенале и могут передать Киеву советские системы противовоздушной обороны "Тор", "Оса", С-300, а также зенитные установки советского образца "ЗУ-23-2" и снаряды к этому всему.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно о намерении США купить 75 тысяч артснарядов для Украины с запасов Вооруженных сил Греции. Сумма закупки, о которой договорилась греческая сторона, составила $47 миллионов.

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