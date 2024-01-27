Отблагодарили Эрдогана за подножку Путину: США разблокировали продажу F-16 Турции

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции на сумму 23 млрд долларов. Примечательно, что решение последовало сразу после того, как Анакара ратифицировала членство Швеции в НАТО.

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По предварительным данным, сделка включает продажу Турции 40 новых F-16 и оборудование для модернизации 79 существующих истребителей F-16. Об этом сообщает The Washington Post.

Американские чиновники отметили, что этот шаг является важным событием в расширении альянса, который приобрел дополнительное значение после вторжения России в Украину. Примечательно, что Турция давно стремилась обновить свой парк F-16 и поставила ратификацию членства Швеции в зависимость от одобрения продажи новых самолетов.

В свою очередь администрация Байдена поддержала продажу, но несколько конгрессменов выразили возражения из-за проблем с правами человека. По словам официальных лиц, эти возражения, в том числе со стороны председателя и высокопоставленного члена сенатского комитета по международным отношениям Бена Кардина и республиканца от штата Айдахо Джима Риша, теперь преодолены.

Карден заявил в своем заявлении в пятницу, что у него все еще были опасения по поводу ситуации с правами в Турции, но он согласился на продажу, основываясь на обязательствах, взятых на себя Турцией по ее улучшению.

"Я с нетерпением жду начала этой новой главы в наших отношениях с Турцией, расширения альянса НАТО и работы с нашими глобальными союзниками в противостоянии продолжающейся российской агрессии против ее мирных соседей", – сказал сенатор.

В то же время госдепартамент США уведомил о продаже современных истребителей F-35 Греции на сумму 8,6 миллиарда долларов. Сделка включает 40 самолетов F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и сопутствующее оборудование для них.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. Таким образом, процесс утверждения Анкарой членства скандинавского королевства в Альянсе официально завершен.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО. Из 346 голосов в турецком парламенте 287 были за членство Швеции в НАТО, 55 – против, остальные воздержались.

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