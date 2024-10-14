Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Ученые были удостоены награды за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние.

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Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон разделят между собой премию в размере 11 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США). Об этом сообщает сайт Нобелевской премии.

Лауреаты 2024 года по экономическим наукам продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны. Исследования лауреатов помогают понять, почему общества с плохим верховенством закона и институтами, эксплуатирующими население, не генерируют рост или изменения к лучшему.

Ученые в своей работе отметили, что, когда европейцы колонизировали большие части земного шара, институты в этих обществах менялись. В некоторых местах целью была эксплуатация коренного населения и извлечение ресурсов для выгоды колонизаторов. В других колонизаторы формировали инклюзивные политические и экономические системы для долгосрочной выгоды европейских мигрантов.

Лауреаты показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, которые были введены во время колонизации. Инклюзивные институты часто вводились в странах, которые были бедны во время колонизации, что со временем приводило к общему процветанию населения. Это важная причина того, почему бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот.

Также в исследовательской работе говорится, что некоторые страны попадают в ловушку ситуации с экстрактивными институтами и низким экономическим ростом. Введение инклюзивных институтов создало бы долгосрочные выгоды для всех, но экстрактивные институты обеспечивают краткосрочные выгоды для людей у ​​власти. По мнению лауреатов, пока политическая система гарантирует, что они сохранят контроль, никто не будет доверять их обещаниям будущих экономических реформ. Именно поэтому не происходит никаких улучшений.

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