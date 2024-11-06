Уроженка Украины Виктория Спарц снова проходит в Конгресс США: что известно

Во время выборов 5 ноября американцы выбирают не только президента, но и 34 из 100 сенаторов и 435 законодателей в Палате представителей. В последнюю переизбралась Виктория Спарц, которая решила баллотироваться снова буквально в последний момент.

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Эта американка украинского происхождения была среди тех, кто блокировал выделение Украине помощи на 60 млрд долларов, а также предлагала исключить из законопроекта положения, связанные с программой PDA, позволяющей Белому дому выделять Украине оружие непосредственно со складов американской армии. О первых результатах голосования пишет "Голос Америки".

5 ноября граждане США переизбирали 34 из 100 сенаторов и всех 435 законодателей в Палате представителей.

Кроме того, американцы выбирают губернаторов 11 штатов, местных законодателей, мэров и представителей других выборных муниципальных должностей, а в некоторых штатах также проводят местные референдумы по ряду вопросов.

Палата представителей до сих пор контролировалась республиканцами, в то время как Сенат находился под контролем демократов: у них был 51 голос, тогда как у республиканцев – 49. Республиканская партия надеялась получить контроль над Сенатом – и это ей, похоже, удалось: по состоянию на 07:00 по киевскому времени республиканцы получили 51 голос, пишет The New York Times.

Тем временем Виктории Спарцу удалось вернуться в Конгресс, прогнозирует АР. Она заявляла, что не намерена баллотироваться снова, однако передумала буквально в последний момент, всего за несколько дней до истечения срока подачи документов.

Соперницей Спарц была демократка Дебора Пикетт, которая в прошлом служила в армии США.

На официальной странице кампании Спарц отмечено, что она получила поддержку от американских ассоциаций владельцев оружия, противников абортов и малого бизнеса.

Она в своей программе обещала защищать права владельцев оружия, сократить государственные расходы, усилить миграционную политику и безопасность на южной границе США, сохранить сильную армию, провести реформы в образовании, обеспечить прозрачность правительства и уменьшить регуляцию для бизнеса.

Украинцам Спарц известна тем, что не поддержала в Палате представителей закон о помощи американским союзникам, который содержал более 60 миллиардов долларов для Украины.

Также она предлагала исключить из законопроекта четыре положения, в том числе связанные с программой PDA, позволяющей Белому дому выделять Украине оружие непосредственно со складов американской армии. На данную программу закон предусмотрел 7,8 миллиарда долларов.

Известно также, что в Сенат прошел республиканец Джим Джастис из Западной Виргинии, получивший место Джо Менчина, входивший в Демократическую партию, а затем голосовал как внепартийный.

На новый срок переизбралась Эми Клобучар из Миннесоты, которая поддерживает Украину и тесно сотрудничает с украинским сообществом в штате.

Сохранила место в Сенате и демократка Элизабет Уоррен, которая выражала свою поддержку Украине и посещала Киев после начала полномасштабного вторжения.

В отношении Палаты представителей пока известно, что на свой уже пятый срок переизбрался спикер Майк Джонсон, являющийся близким союзником Трампа и сыгравший свою роль в блокировании пакетов помощи для Украины. Также переизбрались республиканцы Марджори Тейлор-Грин, Мэтт Гетц, Джим Джордан.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что республиканцы приближаются к получению большинства мест в Конгрессе США.

"Партия, которая получит большинство по обе стороны Капитолийского холма, будет иметь больше рычагов для реализации своей собственной повестки дня, независимо от того, кто находится в Белом доме. Одна партия, контролирующая Палату представителей, Сенат и Белый дом, будет иметь широкие полномочия для принятия законов и реализации партийной повестки дня президента", – считают в BBC.