Наводнение добралось до Италии: на севере страны затопило целые улицы, людей эвакуируют с крыш домов. Видео

Непогода, опустошившая всю Центральную Европу, принесла на север Италии разрушительные наводнения. Жители региона Эмилия-Романья были вынуждены покинуть свои дома из-за шторма "Борис". Людей эвакуировали даже с крыш.

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Об этом сообщает Reuters. Как отмечается, около 1000 человек были вынуждены покинуть свои дома, в регионе закрыли школы и приостановили движение на железной дороге.

"Шторм, опустошивший всю Центральную Европу, принес разрушительные наводнения в северный итальянский регион Эмилия-Романья сегодня, заставив людей покинуть свои дома, а власть закрыть школы", – говорится в сообщении.

В Луго, местечке с населением около 30 000 человек к западу от Равенны, власти приказали эвакуировать все дома на первых этажах после того, как местная река Сенио вышла из берегов.

"Дождь шел непрерывно более 48 часов, непрерывно. "Борис" явно решил посетить наш регион", - сказала исполняющий обязанности президента Эмилии-Романьи Ирэн Приоло общественному радио RAI.

Национальная пожарная служба Италии совершила более 500 спасательных операций в регионе, в том числе с использованием вертолетов, для подъема людей из затопленных домов.

Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей ряд стран Центральной Европы накрыли масштабные наводнения. В Польше, Румынии и Чехии реки вышли из берегов, а Австрия подверглась снегопадам и лавинам. В Румынии разгул стихии унес жизни не менее пяти человек. Из-за непогоды повреждены тысячи домов.

Кроме того, в результате наводнения, продолжающегося в Европе, под водой оказалась и столица Венгрии Будапешт. В городе вышла из берегов река Дунай и затопила набережную, где расположено знаменитое здание венгерского парламента.

Как сообщал OBOZ.UA, Центральная Европа, в частности, Австрия, Чехия и Польша, из-за сильных дождей потерпели катастрофическое наводнение. Регион объявили зоной стихийного бедствия, есть погибшие, по меньшей мере 1600 человек эвакуированы.

Сотни тысяч домохозяйств остались без света, разрушены линии электропередачи, произошли значительные перебои в железнодорожном движении.

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