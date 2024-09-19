В Будапеште вышел из берегов Дунай, подтопило здание парламента. Фото и видео

Вследствие наводнения, продолжающегося в Европе, под водой оказалась и столица Венгрии Будапешт. В городе вышла из берегов река Дунай и затопила набережную, где расположено знаменитое здание венгерского парламента.

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Кадры из Будапешта публикуют местные СМИ. Сообщается, что в ряде регионов Венгрии перекрыты дороги, власти предупредили об отключениях газа и электричества.

В среду 18 сентября премьер-министр страны Виктор Орбан провел пресс-конференцию, посвященную наводнению, на которой заявил, что сейчас продолжается самый трудный период.

Так, в Будапеште оказались затоплены набережные Пешта и Буды.

Работа нескольких паромов в Венгрии временно полностью прекращена.

По данным Национального генерального управления водных ресурсов, вечером в среду уровень воды в столице достиг 732 см.

Орбан заявил, что, по прогнозам, Дунай достигнет пика в Будапеште в субботу днем, ближе к вечеру, на высоте 846 см.

В 2013 году рекорд самого высокого уровня паводка Дуная был побит в Будапеште в 2013 году на отметке 891 см.

Парламент Венгрии – крупнейшее здание страны, расположенное на берегу Дуная, самой длинной реки Западной Европы.

Этот уникальный архитектурный комплекс строился два десятилетия и сегодня считается главной достопримечательностью Будапешта.

Как сообщал OBOZ.UA, Центральная Европа, в частности, Австрия, Чехия и Польша, из-за сильных дождей подверглись катастрофическому наводнению. Регион объявили зоной стихийного бедствия, есть погибшие, по меньшей мере 1600 человек эвакуированы.

Сотни тысяч домохозяйств оказались без света, разрушены линии электропередач, произошли значительные перебои в железнодорожном движении.

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