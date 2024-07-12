Науседа во второй раз вступил в должность президента Литвы: что он говорил о войне в Украине

В пятницу, 12 июля, состоялась инаугурация Гитанаса Науседы на пост президента Литвы на второй срок. Он хороший друг Украины, который поддерживает территориальную целостность нашего государства.

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Как сообщает литовский вещатель LRT, церемония началась в полдень в Актовом зале Сейма имени 11 марта. Там Науседа принял присягу на верность Литовской Республике и Конституции, пообещав честное исполнение своих обязанностей и справедливое отношение ко всем гражданам.

"Сегодня я во второй раз приносил президентскую присягу. Я пообещал нации защищать и укреплять Литву, служить родине, демократии и благосостоянию нашего народа. Я буду продолжать поддерживать миссию Литвы стоять на правильной стороне истории", – отметил он.

На церемонии присутствовали первая леди, бывшие президенты, спикер Сейма, премьер-министр, глава Конституционного Суда, митрополит и архиепископ.

После заседания Сейма в Вильнюсском кафедральном соборе запланирована месса. Затем на Кафедральной площади президента встретят подразделения и командиры Вооруженных Сил Литвы.

Стоит отметить, что Гитанас Науседа является твердым и постоянным сторонником Украины. Его позиция по отношению к нашему государству всегда была однозначной и базируется на принципах поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости.

С начала российской агрессии против Украины Науседа неоднократно высказывался в поддержку украинского народа и осуждал действия России.

Он активно призвал международное сообщество к усилению санкций против России и предоставлению Украине военной, экономической и гуманитарной помощи.

По словам Науседы, его страна будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы. В связи с этим власти Литвы приняли решение направлять часть ВВП в поддержку безопасности Украины. По итогам заседания Государственного совета обороны, речь идет о минимум 0,25% ВВП на оборонную поддержку Украины.

Он также считает неприемлемыми двойные стандарты, применяемые Западом по оказанию помощи Израилю и Украине.

"Неприемлемо, что мы, как вы правильно сказали, применяем двойные стандарты. Наша помощь Израилю, безусловно, не конкурирует и не должна конкурировать с нашим вниманием к Украине. Если мы принципиальные и действительно стоим за демократические ценности, мы должны поддерживать и тех, и других, а не подсчитывать – одному даем столько-то, а другому столько-то", – говорил Науседа.

Кроме того, он предостерег от переговоров со страной-агрессором, предупредив, что Европа может оказаться в ловушке.

"Когда я вижу, что снова и снова, особенно по положению на фронте, возникают пацифистские настроения, когда начинают говорить о мирных переговорах... Я думаю, что мы снова попадаем в ту же ловушку и возвращаемся к вере в телефонное право, которое раньше имело место, а теперь это так называемые мирные переговоры", – заявил он.

В то же время, по мнению литовского лидера, одним из ключевых принципов для установления справедливого и устойчивого мира является привлечение России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления. Достичь такой ответственности поможет специальный международный трибунал, активизировать работу по созданию которого у мирового сообщества уже сейчас.

Науседа совершил свой первый официальный визит в Украину в должности президента 19 марта 2021 года. В тот же день выступил в Верховной Раде на украинском и литовском языках и заявил, что Крым – это Украина и осудил российскую агрессию по отношению к Украине.

После полномасштабного вторжения Наусед посещал Украину трижды. Первый визит прошел 13 апреля. Тогда в рамках своего визита он вместе с другими лидерами посетил поселок Бородянка Киевской области, который был почти полностью разрушен российскими войсками.

Второй свой визит в Украину совершил 28 июля в День Украинской Государственности. В ходе него он провел переговоры с президентом Зеленским и выступил в Верховной Раде. Тогда Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого и заявил, что эта награда принадлежит президенту Украины и всему украинскому народу.

Третий визит Науседы состоялся 28 июня 2023 в День Конституции Украины. Тогда он посетил наше государство вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, действующий президент Литвы Гитанас Науседа победил на выборах главы государства. В борьбе за президентский пост ему составила конкуренцию премьер-министр Ингрида Шимоните.

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