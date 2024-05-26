Науседа идет на исторический рекорд: озвучены предварительные результаты выборов президента Литвы

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа, по предварительным подсчетам голосов, рекордно лидирует на выборах главы государства. В борьбе за президентский пост ему составила конкуренцию премьер-министр Ингрида Шимоните.

К вечеру 26 мая ЦИК Литвы подсчитала голоса в 1650 округах: у Науседы 77,17%, у Шимоните – 21,28%. Если эти цифры не изменятся, результаты станут рекордом для президентских выборов в стране за всю историю, пишут литовские СМИ.

Соперница Науседы Шимоните, выдвинутая Союзом Родины – Христианскими демократами Литвы, уже признала поражение и поздравила его с победой, передает LRT.

"Я хотела бы поздравить избранного президента Литвы", – сказала она журналистам.

Шимоните добавила, что в понедельник вернется к работе премьера. По ее словам, нынешняя должность не помогла ей во время агитации на выборах.

Гитанас Науседа в свою очередь объявил, что добился второго пятилетнего срока на посту президента Литвы.

"Литовский народ оказал мне большой мандат доверия, и я прекрасно осознаю, что мне придется дорожить этим кредитом доверия. Теперь, когда у меня есть пятилетний опыт, я верю, что смогу правильно использовать эту ценность, прежде всего для достижения целей процветания всего народа Литвы", – заявил он журналистам в Вильнюссе.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая в Литве прошел первый тур выборов. Лидерство в нем также получило Науседа с результатом почти 44% голосов. За премьера Ингриду Шимоните тогда проголосовали 20% избирателей.

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