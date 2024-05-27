НАТО понадобится две недели, чтобы помочь Польше, Литве или Румынии в случае нападения РФ, – Годжес

Если Россия нападет на одну из стран НАТО, то этому государству придется ждать не менее двух недель, пока союзники по блоку придут на помощь. Все будет зависеть от того, будет ли у страны предупреждение о потенциальной атаке и будут ли лидеры иметь смелость начать действовать перед нападением.

Об этом сказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью румынскому телевидению. Он упрекнул некоторых западных лидеров, которые не хотят начинать какие-либо действия из-за риска "эскалации".

Если же они проявят смелость, эти две недели можно будет существенно сократить.

"Если предположить, что мы не начали двигаться заранее (перед потенциальным нападением. – Ред.), то Румынии и всем другим странам – Польше, Литве, всем – придется ждать, наверное, две недели, прежде чем прибудут дополнительные силы", – сказал Ходжес.

В то же время американский генерал отметил, что каждая страна должна понимать, что ей придется быть один на один с врагом около двух недель.

Это время пойдет для того, чтобы организовать войска стран НАТО, а также все сухопутные войска в самой стране, на которую напали.

"Воздушные силы смогут прибыть раньше, военно-морские силы других стран – Турции и Болгарии – также могли бы прибыть чуть-чуть быстрее", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель генсека НАТО Мирча Джоане сказал, что у России пока нет ни намерений, ни возможностей напасть ни на одну из стран блока. Однако Москва разворачивает против Запада гибридную войну.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к возможному конфликту с Россией. Он отметил, что вооруженные силы уже настроены на случай войны.

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