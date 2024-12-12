НАТО планирует установить конкретные цели производства оружия для государств-членов Альянса: названы приоритеты

Североатлантический альянс планирует установить новые конкретные цели относительно того, сколько систем вооружений должны производить страны-члены НАТО. Они будут согласованы министрами иностранных дел и обороны к следующему саммиту в июне 2025 года.

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Среди факторов, способствовавших этому, упоминается агрессия России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников.

Согласно плану, правительства столкнутся с этими более высокими целевыми возможностями, в частности в отношении боеприпасов, танков, артиллерии и т. д., уже в следующем году.

По словам одного из источников, приоритетами станут усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружений и потенциала ядерного сдерживания.

"Хотя план состоит в том, чтобы министры иностранных дел и обороны стран НАТО согласовали цели до саммита лидеров в Гааге в июне 2025 года, этот срок может быть сложным для соблюдения. Один чиновник сказал, что министры обороны обсудят эту тему на встрече в феврале", – пишет Bloomberg.

По данным издания, члены НАТО обязались увеличить расходы на вооружение, чтобы противостоять предполагаемой угрозе Европе со стороны страны-агрессора России, а также на фоне требований нового президента США Дональда Трампа, который "подтолкнул членов Альянса к взятию на себя большей доли ответственности за оборону".

Сейчас Организация Североатлантического договора просит союзников тратить на оборону 2% валового внутреннего продукта. По словам официальных лиц, новые цели относительно возможностей могут увеличить показатель расходов до 3% ВВП.

В НАТО отказались от комментариев, ссылаясь на замечания генерального секретаря Марка Рютте, сделанные в этом месяце, о том, что 2% просто недостаточно для поддержания уровня сдерживания в долгосрочной перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос показал, что некоторые граждане США верят в то, что Россия может распространить свою военную агрессию на страны-члены НАТО. Потенциальной такой российской атакой обеспокоены 79% респондентов.

По словам президента США Джо Байдена, на территории европейских стран-членов НАТО развернуто около 80 тысяч американских военных. Среди прочего присутствие американского контингента там должно сдерживать агрессию РФ.

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