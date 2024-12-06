Верят ли американцы, что Россия может напасть на страну НАТО: результаты опроса

Некоторые граждане США верят, что Россия может распространить свою военную агрессию на страны-члены НАТО. Потенциальной такой российской атакой обеспокоены 79% респондентов.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Рональда Рейгана, которые 5 декабря обнародовал канал Fox News. Целью исследования было оценить взгляды американцев на разные вопросы, связанные с обороной, внешней политикой и национальной безопасностью Штатов.

Социологи узнали, что граждане США в большинстве (80% против 14%) воспринимают как врага Россию, ведущую войну против Украины. Еще 85% выражают обеспокоенность тем, что Москва финансирует кибератаки против США.

Кроме того, 79% опрошенных американцев выразили обеспокоенность по поводу российской помощи Ирану и другим режимам-изгоям. Среди респондентов 60% высказались за сохранение Североатлантического альянса.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что опрос Института Рональда Рейгана (RRI) был обнародован накануне его ежегодного форума. И он также показал, что большинство американцев хотят, чтобы Штаты оставались активным игроком в мировой политике и продолжали поддерживать Украину.

Так, результаты опроса свидетельствуют, что 75% американских респондентов видят Украину как союзника, а 18% – как врага. Среди опрошенных 55% продолжают поддерживать военную помощь Киеву, а 35% выступают против.

Также половина респондентов поддерживают запуски Украиной ракет вглубь территории РФ, а 34% против этого. Маркарова убеждена, что это свидетельствует о широкой поддержке Украины и меньшем уровне озабоченности эскалацией.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предположил, что Россия может совершить нападение на территорию НАТО в ближайшие годы. По его словам, Москва готовится к войне с Западом, а военная конфронтация становится для Кремля "возможным вариантом".

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