Швеция официально стала членом НАТО

В четверг, 7 марта 2024 года, Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического Альянса. Теперь НАТО официально объединяет 32 страны.

Соответствующий протокол был опубликован на сайте Госдепа США. Документ вступил в силу, поскольку Венгрия сдала на хранение документ о ратификации Протокола к Североатлантическому договору о присоединении Швеции.

"7 марта 2024 года были выполнены условия вступления в силу, определенные статьей II Протокола к Североатлантическому договору о присоединении Королевства Швеция", – говорится в документе.

Флаг страны над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе поднимется 11 марта. На торжественную церемонию поднятия флага в столице Бельгии приедут:

– премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

– главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэл Бюден;

– другие высокопоставленные политики страны.

Отметим, что членство Швеции в НАТО стало возможным после того, как 5 марта новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуек подписал соответствующий протокол о ратификации. Свою подпись под документом, снявшим последние ограничения на пути этой страны в Североатлантический альянс, глава государства подписал в первый день пребывания в должности.

Перед тем во время голосования в венгерском парламенте за ратификацию вступления в НАТО Швеции проголосовали 188 депутатов, против выступили шестеро.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Швеция вместе с Финляндией решили вступить в НАТО после 24 февраля 2022 года, когда Россия развязала против Украины полномасштабное вторжение. Заявки были поданы 15–16 мая. 5 июля страны приобрели официальный статус потенциальных членов военного блока.

– Заявку Швеции в НАТО парламент Турции одобрил только 23 января 2024 года. Венгрия – 26 февраля 2024 года.