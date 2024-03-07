Швеция официально стала членом НАТО
В четверг, 7 марта 2024 года, Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического Альянса. Теперь НАТО официально объединяет 32 страны.
Соответствующий протокол был опубликован на сайте Госдепа США. Документ вступил в силу, поскольку Венгрия сдала на хранение документ о ратификации Протокола к Североатлантическому договору о присоединении Швеции.
"7 марта 2024 года были выполнены условия вступления в силу, определенные статьей II Протокола к Североатлантическому договору о присоединении Королевства Швеция", – говорится в документе.
Флаг страны над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе поднимется 11 марта. На торжественную церемонию поднятия флага в столице Бельгии приедут:
– премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;
– главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэл Бюден;
– другие высокопоставленные политики страны.
Отметим, что членство Швеции в НАТО стало возможным после того, как 5 марта новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуек подписал соответствующий протокол о ратификации. Свою подпись под документом, снявшим последние ограничения на пути этой страны в Североатлантический альянс, глава государства подписал в первый день пребывания в должности.
Перед тем во время голосования в венгерском парламенте за ратификацию вступления в НАТО Швеции проголосовали 188 депутатов, против выступили шестеро.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Швеция вместе с Финляндией решили вступить в НАТО после 24 февраля 2022 года, когда Россия развязала против Украины полномасштабное вторжение. Заявки были поданы 15–16 мая. 5 июля страны приобрели официальный статус потенциальных членов военного блока.
– Заявку Швеции в НАТО парламент Турции одобрил только 23 января 2024 года. Венгрия – 26 февраля 2024 года.
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