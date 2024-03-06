Будет поднят флаг: СМИ назвали дату, когда Швеция официально станет членом НАТО

Официальная церемония принятия Швеции в состав НАТО якобы произойдет в понедельник, 11 марта. Именно тогда шведский флаг поднимут рядом с флагами других государств-членов перед штаб-квартирой Североатлантического альянса в Брюсселе (Бельгия).

Церемония назначена на обед понедельника, заявил телеканал TV4 Nyheterna. В Бельгию в этот день должны приехать премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главнокомандующий ВС государства Микаэль Бюден и другие ведущие политики страны.

Также будут присутствовать послы НАТО. После официальных церемоний запланирована пресс-конференция.

Напомним: Швеция вместе с Финляндией решили присоединиться к НАТО после 24 февраля 2022 года, когда Россия развязала против Украины полномасштабное вторжение. Заявки были поданы 15–16 мая. 5 июля страны получили официальный статус потенциальных членов военного блока.

Заявку Швеции в НАТО парламент Турции одобрил только 23 января 2024 года. Венгрия – 26 февраля 2024 года.

"Процесс был долгим, и Швеции он иногда казался унизительным и болезненным. Но исторически, как часто говорит Столтенберг, это был невероятно быстрый процесс. Другим странам пришлось ждать значительно дольше, чтобы стать членами", – отметила зарубежный корреспондент TV4 Nyhetern Йона Келлгрен.

Как ранее писал OBOZ.UA, 5 марта, в первый день пребывания на посту, новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО.

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