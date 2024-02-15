Взялись за строительство укреплений и бункеров: как страны Балтии готовятся к возможному вторжению РФ

Эстония, Латвия и Литва принялись укреплять тысячекилометровый участок своих восточных границ – самую уязвимую в военном плане часть фланга НАТО. Они строят так называемую "линию обороны Балтии", которая состоит из заграждений и бункеров.

Об этом пишет The Times. Отмечается, что балтийские страны строят вдоль восточной границы фортификационные сооружения и обустраивают более 1000 бетонных бункеров.

Такая укрепленная граница будет отделять страны Балтии от России, Белоруссии и милитаризованного российского анклава Калининград.

Строительство этой укрепленной линии потребует и времени и ресурсов. Только одна Эстония планирует потратить около 60 млн. евро на строительство 600 таких сооружений вдоль границы с Россией.

"Каждый бункер будет площадь около 37 кв. м, в нем смогут разместиться около 10 солдат, и он будет защищен от артиллерийских ударов. Кроме того, поблизости будут находиться склады с боеприпасами и такие сооружения, как противотанковые мины, рвы, колючая проволока и бетонные пирамиды", известные как "зубы дракона", – рассказал замминистра обороны Эстонии Сюзан Лиллевали.

Он пояснил, что у стран Балтии нет глубины обороны, чтобы можно было задержать противника, поэтому борьба будет вестись за каждый сантиметр территории. А это потребует создания искусственных помех и укреплений для минимизации потерь.

Для захвата таких позиций нападающим понадобится в четыре-семь раз больше живой силы, чем при боевых действиях на территории без укреплений.

В Минобороны Эстонии отметили: даже если эту линию обороны в конце концов не удастся удержать, она, по крайней мере, даст защитникам ценное время для перегруппировки и получения подкрепления из других стран-членов НАТО.

Балтийские военные эксперты подробно изучили ход войны в Украине: и то, почему контрнаступление ВСУ не было успешным, и то, почему россияне не могут сейчас не могут продвигаться в глубь Украины.

"За этим стоят всяческие меры противодействия: рвы, ряды "зубов дракона", минные поля. Все работает", - отметили они.

И добавляют, что главный урок состоит в том, чтобы найти способы остановить продвижение российских бронетанковых частей, потому что если им разрешить ворваться, то можно опоздать защитить все страны.

"Строительство этой укрепленной линии, несомненно, потребует времени и ресурсов, но ее эффективность очевидна в войне в Украине, где войска не способны эффективно прорвать препятствия и завоевать значительную территорию", - сказал офицер литовской армии, научный сотрудник Балтийского института передовых технологий в Вильнюсе Донатас. Половенис.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль создает информационные условия для возможной эскалации против стран Балтии. Путин недавно сделал ряд заявлений о депортации из Латвии граждан РФ, не продливших разрешения на постоянное проживание в этой стране, и заявил, что это "непосредственно влияет на безопасность России".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!