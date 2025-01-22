'Нарушает 14 поправку в Конституцию': коалиция 18 штатов подала в суд из-за резонансного указа Трампа

Коалиция из 18 американских штатов подала в федеральный суд иск с требованием упразднить указ президента Дональда Трампа, направленный на ограничение предоставления гражданства США по праву рождения. Этот шаг вызвал волну возмущения среди правозащитников и правительственных лидеров штатов, утверждающих, что указ нарушает 14 поправку к Конституции Соединенных Штатов.

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Об этом сообщает CBS News. Иск был подан в суд в Массачусетсе, где истцы аргументируют свою позицию тем, что уже в течение длительного времени федеральные власти интерпретировали 14 поправку как гарантию гражданства для всех, кто родился на территории США.

Истцы настаивают на немедленном прекращении действия указа и просят суд окончательно признать его незаконным.

Указ Трампа, подписанный в первый день его президентства, предусматривает пересмотр процедуры предоставления гражданства детям, рожденным в США. Согласно документу, паспорта и свидетельства о гражданстве не будут выдаваться детям, чьи родители находятся в стране нелегально или не имеют статуса постоянных жителей. Эта инициатива стала частью жесткой иммиграционной политики администрации Трампа.

14 поправка к Конституции США, на которую ссылаются истцы, провозглашает, что "все лица, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подчеркнула, что это право, закрепленное после Гражданской войны, является краеугольным камнем американской демократии и обещанием равных возможностей для каждого родившегося на этой земле.

К иску присоединились такие штаты, как Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гавайи, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин, а также города Сан-Франциско и Вашингтон, округ Колумбия.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта назвал указ "откровенно неконституционным" и подчеркнул, что его исполнение чревато фундаментальными правами детей, уже родившихся в США.

Помимо иска этой коалиции еще четыре штата — Иллинойс, Аризона, Вашингтон и Орегон — подали отдельный судебный иск в штате Вашингтон, чтобы также обжаловать законность указа Трампа. Генеральный прокурор Иллинойса Кваме Рауль отметил важность разумных двухпартийных реформ в сфере иммиграции, но отметил, что отмена права на гражданство по рождению, дважды подтвержденная Верховным судом, не является приемлемым решением.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Инаугурация 47-го американского лидера состоялась 20 января. Новый глава Соединенных Штатов подписал указ о выходе государства из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения.

– Также он приостановил программы внешней помощи США. По данным CNN, Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в первые дни после инаугурации.

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