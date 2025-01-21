Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения: что это значит

Президент США Дональд Трамп в первый день своей каденции подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения. Таким образом Трамп отменил и аннулировал международный климатический финансовый план США.

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В новой администрации отметили, что Америка должна быть на первом месте в международных экологических соглашениях. Об этом говорится в указе Трампа на сайте Белого дома.

Согласно документу, ряд изменений отменят климатические правила США и увеличат добычу нефти и газа. Кроме того, Трамп объявил о "национальном чрезвычайном положении в сфере энергетики", чтобы отменить многие экологические нормы предыдущей администрации.

После инаугурации Трамп назвал Парижское соглашение "обманом" и пообещал, что США вступят в новую эру разведки нефти и газа.

"Мы снизим цены, снова пополним наши стратегические резервы доверху и будем экспортировать американскую энергию по всему миру. Мы снова станем богатой страной, и именно жидкое золото под нашими ногами поможет нам в этом", – заявил Трамп.

Глава Белого дома поручил послу США в ООН немедленно представить официальное письменное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения. В указе главы государства говорится, что США будут считать свой выход из соглашения и любые сопутствующие обязательства вступающими в силу немедленно после предоставления такого уведомления.

Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата было принято в 2015 году. Инициаторы тогда назвали этот план "историческим поворотным пунктом" на пути снижения темпов глобального потепления.

Целью соглашения является "активизировать осуществление" Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" двух градусов по Цельсию и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной на 1,5 градуса.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Также намекнул, что "прекрасно ладит" и может встретиться и поговорить в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным CNN, Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в первые дни после инаугурации. Целью звонка является обсуждение их личной встречи в ближайшее время, чтобы "попытаться найти путь к завершению войны в Украине".

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