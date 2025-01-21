Инаугурация Трампа чуть не провалилась из-за конфуза с певицей: Кэрри Андервуд устроила драму после выступления

На инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, что состоялась 20 января, не обошлось без неприятностей. Официальная церемония едва не провалилась, поскольку кантри-певица Керри Андервуд не смогла полноценно исполнить патриотическую композицию America the Beautiful из-за технических проблем.

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Когда 41-летняя артистка предстала перед публикой, чтобы спеть трек, необходимая музыка прозвучала всего несколько секунд, после чего быстро затихла. Как отмечает The Hollywood Reporter, чтобы исправить ситуацию, звезда решила выступить а капелла в сопровождении хора Вооруженных Сил США.

После несколькоминутной паузы Кэрри Андервуд обратилась к собравшимся на мероприятии со словами: "Если вы знаете слова, помогите мне". После этого толпа присоединилась к исполнению America the Beautiful, в том числе 46-й президент США Джо Байден и государственный деятель Камала Харрис.

Однако такой инцидент вызвал недовольство у Кэрри Андервуд. Как отметил источник, приближенный к артистке, изданию Daily Mail, она почувствовала, что не получила "достаточного уровня уважения". Дело в том, что когда на инаугурациях президентов выступали Бейонсе или Леди Гага для них создавали небольшие сцены или специальные платформы, в то время как кантри-исполнительница пела прямо в комнате посреди общественности.

"Керри была недовольна своим выступлением на мероприятии, прежде всего из-за ограниченного пространства, которое ей предоставили. Ей было достаточно тесно и некомфортно", – пояснил инсайдер, – "Она волновалась на протяжении всего выступления и чувствовала, что не получила того уровня уважения и восхищения, который имели предыдущие исполнители, такие как Бейонсе и Леди Гага".

По словам другого источника, хотя выступление знаменитости было далеко не таким идеальным, как она себе представляла, исполнительница все же смогла с этим смириться. Инсайдер добавил, что Керри Андервуд гордится собой, ведь "смогла спасти мероприятие от полной катастрофы".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывшая "Мисс Украина" Александра Николаенко, чей муж-миллиардер дружит с Трампом, засветилась на инаугурации.

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