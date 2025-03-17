Народ устал от 'друзей Путина': Сербия и Венгрия в огне горячих протестов. Утратит ли Кремль своих союзников в Европе

Два союзника российского диктатора в Европе – венгерский премьер Виктор Орбан и сербский президент Александр Вучич столкнулись с одинаковыми проблемами: массовыми протестами граждан против их политики и требований уйти в отставку.

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В Сербии более 100 тысяч человек провели 15 марта в Белграде самую большую за последнее время акцию протеста против коррупции. Организованные студентами протесты не прекращаются в стране с ноября 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения козырька крыши на вокзале в Нови-Сад, который только что был сдан в эксплуатацию.

В этот же день, но уже в Будапеште, десятки тысяч венгров протестовали против Виктора Орбана. Лидер оппозиции Петер Мадяр отметил, что "Венгрию ждет весна, мы вместе положим конец орбановской зиме".

Россия в случае успеха протестов и смены власти в этих странах теряет немногих открытых союзников в Европе.

О том, что происходит в Сербии и Венгрии, в материале OBOZ.UA

"Товарищи, конец"

В Будапеште более 50 тысяч человек потребовали отставки премьера страны Виктора Орбана. Организатор протеста – оппозиционная партия TISZA ("Уважение и свобода"), которую возглавляет депутат Европейского парламента Петер Мадяр. Оппозиционер пообещал покончить с 15-летним правлением Орбана и "сделать Венгрию частью сильной Европы". В недавнем прошлом этот политик являлся членом правящей партии Fidesz, лидером которой является Виктор Орбан.

Мадяр с каждым днем набирает все большую популярность в том числе благодаря критике Орбана и его команды в тесных связях с Кремлем. Во время последнего митинга он прямо-таки потролил своих политических оппонентов, обратившись к ним на русском: "Товарищи, конец".

В противоположность Орбану Петер Мадяр анонсировал общественное движение – опрос венгров из 12 вопросов: это ответ на 12 требований путинского друга к Брюсселю, за которые он стал еще не популярен как в Европе, так и у себя в стране. Среди вопросов, в частности, согласны ли венгры с тем, чтобы Венгрия осталась членом Европейского Союза и НАТО, и согласны ли с тем, что премьер-министр должен занимать должность максимум 8 лет (Орбан на этом посту с 2010 года).

"Изгоняющий" Орбана

Петер Мадяр представляет собой первый серьезный вызов премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за 15 лет его правления. 43-летний юрист, происходящий из выдающейся политической семьи, в которую входят бывший президент Венгрии и один из самых известных судей страны, присоединился к партии Орбана, когда он еще учился в колледже.

При обычных обстоятельствах Мадяр мог иметь обеспеченное долгое будущее в высших эшелонах государства, но после того, как разгорелся скандал вокруг роли его жены министерки юстиции Венгрии в правительстве Орбана Юдит Варги в помиловании известного педофила, политик порвал с действующими властями.

Атаки Мадяра на своего бывшего союзника были положительно восприняты общественностью, разъяренной из-за политической коррупции и ухудшения качества жизни. На выборах в Европейский парламент в июне прошлого года новая Партия уважения и свободы (TISZA) молодого юриста, недавно ставшего политиком, получила 29 процентов голосов — наибольшее количество, полученное оппозиционной партией с момента прихода Орбана к власти.

Недовольных все больше

Виктор Орбан достаточно эффективно смешал внутреннюю и внешнюю политику. Он поклялся защищать венгров от иммиграции, ислама и ЛГБТ, параллельно провозгласив единство всех этнических венгров, включая тех, кто проживает в соседних странах. Именно эти лозунги и стали государственной политикой.

Пропаганда проекта Великой Венгрии – еще одна составляющая этого процесса. Орбан умело играет на струнах души каждого венгра, напоминая, что когда-то Венгрия была могущественным европейским государством, которое уважала вся Европа и обладало огромными территориями. Разжигание национализма и заявления о коварных иностранных врагах, против которых нужно сплотиться, нетерпимость к иноверцам и гомофобия под видом семейных ценностей помогли ему победить на выборах. Но за последнее время что-то сильно изменилось в восприятии Орбана венграми.

В последние годы были произведены огромные сокращения социальных выплат вместе с повышением налогов, чтобы преодолеть дефицит бюджета. В то время как правительство обещало, что "2025 год будет фантастическим", эти заявления звучат пустыми после того, как Орбан произносил и относительно 2023 и 2024 годов. Инфляция, слабый форинт, высокие цены – все это венгры ощущают больше. Проблемы в экономике, коррупция, авторитарные методы управления и противоречивые реформы создали внутри Венгрии значительную прослойку недовольного общества. На этом фоне почти союз с Кремлем и открытая вражда с Брюсселем с намеком на выход из ЕС – все это еще больше раздражает людей.

Достал и Евросоюз

Длительное доминирование Орбана в венгерской политике не по душе не только венграм, это все больше разъяривает истеблишмент ЕС, поскольку он соглашается с диктатором России Владимиром Путиным о необходимости не вмешиваться Западу в войну в Украине и с мантрами новоизбранного президента США Дональда Трампа о национальном суверене. И вопрос не только в противодействии украинской помощи. Уже давно предметом обсуждения евродепутатов отклонение Орбана от европейских стандартов демократии, узурпация власти, противопоставление Венгрии политике ЕС и отступление от общеевропейских норм. И уже Эстония открыто призывает приостановить право голоса Венгрии в Совете Европейского Союза за систематические действия против общих интересов Европы.

Партия Орбана проигрывает

Парламентские выборы в Венгрии пройдут в 2026 году. Партия TISZA сейчас опережает в большинстве опросов партию Орбана Fidesz, которая хоть и оставалась крупнейшей партией на прошлогодних выборах в Европейский парламент, но показала самый плохой результат за всю историю выборов в ЕС, поскольку TISZA набрала 30 процентов голосов. В этом году партия Мадяра уже впереди имея 42 процента против 39 Fidesz. Главное, что тенденция к увеличению популярности оппозиции в Венгрии только растет. При этом с прошлого года стабильно падают рейтинги правящей партии.

"Вучич, иди"

В Сербии проходят масштабные антиправительственные протесты. Точнее, сами протесты идут уже давно, но сейчас они стали многотысячными и вроде бы приближаются к кульминации. Формально протестующие требуют уголовной ответственности за трагедию 1 ноября, когда в результате обвала бетонной крыши на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Сад погибли 15 человек, включая детей. Фактически же сегодня протестующие выступают за полное изменение власти в стране.

В январе после трех месяцев президент страны Вучич пошел на шаг задобрения протестующих - в отставку все же были отправлены премьер-министр Милош Вучевич, мэр Нови-Сад Милан Джурич и министр строительства и транспорта Горан Весич.

Сегодня массовые протесты переросли в многотысячную акцию против лично президента Александра Вучича. Сербы требуют новых выборов и создания переходного правительства – уже без Вучича, который пока не понимает, что именно ему сделать, чтобы унять протестующих, которых становится все больше.

К студентам, которые начали эту акцию, присоединились преподаватели университетов, учителя школ, юристы, представители многих компаний, кафе, ресторанов, кинотеатров и СМИ. Нынешние протесты в Сербии даже масштабнее, чем 24 года назад, когда сербы бастовали против тогдашнего авторитарного президента Слободана Милошевича. В последней акции протеста в Белграде, по данным МВД Сербии, приняло участие 107 тыс. людей, в то время оппозиция утверждает, что протестующих было 500 тысяч. Так или иначе, но ситуация в стране обостряется. Сообщалось, что протестующие начали использовать пиротехнику и взрывать петарды, также произошло несколько столкновений с полицией. На лечении после протестов находятся 56 человек, 22 были задержаны полицией. Но протесты показали, что рядовые граждане больше не боятся, теперь видят страх в глазах власти.

Угодить и вашим, и нашим, но не сербам

Политика сегодняшних властей Сербии достаточно неоднозначна. Сегодня Вучича обходят одновременно китайцы, американцы, россияне и Евросоюз, и все они видят в Сербии ключевую фигуру на глобальной шахматной доске. Сербскому лидеру удалось убедить всех, что он либо на их стороне, либо на грани того, чтобы заключить с ними союз. Учитель говорит, что "очень гордится" своими добрыми отношениями с главой КНР Си Цзиньпином, комплиментарно отзывается о президенте США Дональде Трампе и имеет "особые" отношения с Путиным, без колебаний отдавая должное России, когда это совпадает с его внешнеполитическими целями.

К столь непонятной для сербов многовекторной политике добавилась коррупционная составляющая. Из-за трагических событий прошлого года, когда из-за некачественного ремонта инфраструктуры погибли люди, граждане этой страны наконец-то осознали, что имеют дело со сращиванием мафии с правительством. Что ими уже несколько десятков лет правят люди, которые врут половине граждан, что они уходят в ЕС, и плохи те, кто этого не поддерживает. Вторым врут, что они против ЕС, потому что ЕС хочет их поработить и оторвать от родной России. Кажется, сегодня такой политике пришел конец.

Обвинение Запада

Учитель постоянно критикует лидеров ЕС, хотя их страны являются самыми крупными инвесторами и донорами Сербии. Так, в августе прошлого года в Сербии начались протесты против проекта по добыче лития. Президент почему-то заявил, что протестующие при поддержке Запада собираются устроить в Сербии "цветную революцию". По словам Вучича, эту информацию передали ему представители российских спецслужб. Зачем это Западу, когда всего месяц назад он заключил с представителями Сербии соглашение о поставках лития, вопрос риторический.

Относительно нынешних масштабных забастовок, охвативших всю страну, президент Сербии вновь заявляет, что "иностранные агенты уже сейчас призывают студентов выходить перекрывать движение и блокировать государственные учреждения". Однако сотни тысяч людей на улицах Белграда происки западных спецслужб не объяснить. При нынешней политике по отношению к Сербии президента США Дональда Трампа обвинять в массовых протестах ту же Америку – быть в Сербии посмешищем. На днях старший сын американского президента Дональд Трамп-младший посетил Сербию и взял комплиментарное интервью у Вучича.

Пока что вряд ли президент Сербии потеряет власть, к сожалению, у оппозиции нет сильного и авторитетного лидера, как, например, в Венгрии, но время Вучича у власти все же пошло в обратном направлении.

У Орбана и Вучича есть серьезные проблемы

Если говорить об Венгрии, то сейчас для Орбана ситуация наиболее угрожающая за все время, которое он у власти, а это уже 15 лет. У оппозиции наконец-то появился лидер, аккумулирующий вокруг себя голоса – Петер Мадяр. Он выстрелил еще на выборах в Европарламент, где неожиданно создал конкуренцию правящей партии. Сейчас социология показывает дальнейшее увеличение рейтингов. Что касается событий в Сербии, то накопительный эффект, потому что страна застряла на пол позиции в своей внешней политике. Претендует на вступление в ЕС, но руководство страны не может ответить, сможет ли оно добиться этого вступления. Кроме того, активно дружит с РФ и КНР. Плюс масштабная коррупция, очевидно, которая и послужила причиной трагедии. Опять же Вучич не предоставил адекватный ответ на эти вопросы сербскому обществу – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Эксперт отмечает, что акции протеста идут под требованием отставки Орбана. Фактически уже сейчас не ждать выборов, общество вынуждает его уйти в отставку. И для такого развития событий этого достаточно факторов, потому что Орбан, фактически, завел страну в тупик в отношениях с ЕС, Мадяр как раз выступает за возобновление отношений с союзом. Что очень важный момент, потому что это значительные финансы, которые в кризисе Венгрии очень нужны.

"Европа заморозила достаточно существенную помощь Венгрии в ответ на авторитарные тенденции в стране. И страна достаточно серьезно экономически подвергается этим, можно сказать, санкциям. Более того, сейчас в ответ на демарше Орбана в Европе фактически складывается консенсус относительно того, чтобы запустить наконец статью о лишении Венгрии права голоса. Если это решение будет принято, то страна фактически упускает возможность влиять на политику ЕС. Венгры всего этого не воспринимают, и потому так стремительно начала расти популярность Мадяра, и наоборот, поддержка Орбана падает", – отмечает Александр Леонов.

Что касается Сербии, то, по мнению Александра Леонова, трагедия была лишь поводом, почему люди вышли на протесты, а на самом деле у каждого есть свои претензии к правительству, президенту. И фактически сейчас каждый выходит со своими требованиями, а все эти требования концентрируются на том, что Вучич должен уйти в отставку. И это говорит только об одном – сербское общество устало от многолетней политики действующего президента и требует кардинальных перемен.