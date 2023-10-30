'Напряженность в России растет': в НАТО отреагировали на события в Махачкале и озвучили предполагаемый сценарий

В Североатлантическом Альянсе прокомментировали стихийные митинги с целью "расправы над евреями" в Дагестане, которые прошли накануне в международном аэропорту Махачкалы. Представители Блока убеждены, что подобные антисемитские акции стали результатом пропаганды, основанной на риторике ненависти и разжигании межнациональной нетерпимости, но в целом Кремлю невыгодны.

Об этом рассказал директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в эфире латвийской передачи "Утренняя панорама". Он отметил, что новость о дагестанских протестах против евреев уже не вызвали у него особого удивления на фоне того, какой политики придерживается Россия в последние годы.

"Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из погибших в Украине", – указал он.

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Сартс добавил, что подобные акции с явно шовинистическими лозунгами открыто приветствоваться Москвой не будут. Более того, он считает, что Кремль будет пытаться их подавить в будущем.

"Власти в Кремле ничего не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления – что-то такое, что допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко", – пояснил натовский чиновник.

Напомним, в ISW уже на утро после антисемитских акций в Дагестане отметили, что официальная Москва молчит и не выразила никакой реакции по этому чрезвычайному событию. Кремль до сих пор не отреагировал, и, вероятно, ему будет сложно убедить россиян в том, что ситуация под контролем, а еврейскую аудиторию – в том, что еврейские меньшинства в РФ находятся в безопасности, несмотря на усилия представить Россию как религиозно толерантную страну.

Как сообщал OBOZ.UA, на события в Махачкале отреагировал украинский лидер Зеленский. Он подчеркнул, что антисемитизм в России и ненависть к другим нациям системные и глубоко укоренены. Это то, что побуждает к агрессии и террору, поэтому Украина готова сотрудничать со всеми международными партнерами, чтобы преодолеть ее.

Власти Израиля также обратились к сотрудникам служб безопасности в Дагестане, чтобы те обезопасили их граждан, прибывших из Тель-Авива.

"Ожидаем, что российские правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность всех израильских граждан и евреев и будут действовать решительно против участников беспорядков и дикого подстрекательства против евреев и израильтян", – указано в сообщении, опубликованном в Times of Israel.

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