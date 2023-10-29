В Израиле отреагировали на погром в аэропорту Махачкалы

В администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу отреагировали на стихийный митинг радикально настроенных дагестанцев, направленный против израильтян, прибывших из Тель-Авива в Махачкалу международным авиарейсом. Официальный Иерусалим ожидает, что российские правоохранители сумеют обеспечить безопасность всех пассажиров на борту.

Об этом сообщает издание The Time of Israel. Журналисты передают, что израильские власти серьезно относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было.

"Ожидаем, что российские правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность всех израильских граждан и евреев и будут действовать решительно против участников беспорядков и дикого подстрекательства против евреев и израильтян", – указано в сообщении.

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Также отмечается, что активную дипломатическую работу для обеспечения сохранности всех пассажиров из Тель-Авива ведет посол Израиля в РФ Алекс Бен Цви. А сотрудники израильских спецслужб проводят переговоры с сотрудниками служб безопасности аэропорта в Махачкале, чтобы граждане Израиля были доставлены в Москву.

"Мы работаем над тем, чтобы они отправились стыковочным рейсом в Москву, как только позволят условия", – передают СМИ слова израильского чиновника.

Как сообщал OBOZ.UA, на акцию в Махачкале отреагировал и украинский президент Зеленский. Он назвал кадры в дагестанском аэропорту шокирующими, и обозначил, что антисемитизм в России – явление укорененное.

" За последний год российский министр иностранных дел позволил себе ряд антисемитских высказываний. Российский президент также использовал антисемитские образы. Для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является обычным делом", – обозначил глава государства.

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