Наполовину уничтоженную картину Бэнкси продали на аукционе за 25 млн долларов. Фото

В четверг, 14 октября, в Лондоне на аукционе Sotheby's картину уличного художника Бэнкси "Любовь в мусорной корзине" ("Love Is in the Bin") продали за рекордные 18,58 миллиона фунтов стерлингов – более 25 миллионов долларов. Это то самое произведение автора, которое частично самоуничтожилось в 2018 году.

Раньше картина называлась "Девочка с воздушным шаром", однако после перформанса ее решили переименовать. Ее стоимость в 2021 году превысила первоначальную в 18 раз (в фунтах – Ред.), пишет Bloomberg.

Таким образом, "Любовь в мусорной корзине" стала самой дорогой картиной Бэнкси, проданной на аукционе.

Видео дня

Накануне продажи Sotheby's активно рекламировал картину по всему миру, чтобы привлечь клиентов. Ежедневно на нее приходили посмотреть до тысячи человек.

Изначально работу Бэнкси оценили в 4-6 млн фунтов стерлингов (от 5,5 до 8,2 млн долларов). Торги начались с цифры в 2,5 млн фунтов, которая быстро выросла до 14 млн. Финальную сумму в 16 млн фунтов стерлингов предложил аукционист Оливер Баркер, а с учетом всех сборов она составила 18,58 млн фунтов.

"Я чувствую, что это одно из самых гениальных художественных событий и событий этого столетия до сих пор, и я думаю, что это, вне всякого сомнения, самая успешная работа Бэнкси", – сказала Эмма Бейкер, специалист Sotheby's по современному искусству.

Напомним: "Девушка с воздушным шаром" стала последним предметом на аукционе Sotheby's в Лондоне в 5 октября 2018 года. Сразу после удара молотка картина начала самоуничтожаться, проходя через измельчитель в раме.

