Напавшего на премьера Дании посадили в тюрьму на 12 суток: о политических мотивах речь не идет

Мужчину, который вчера в Копенгагене напал на премьера Дании Мэтте Фредериксен, суд заключил в тюрьму на 12 дней. В суде считают, что существует риск побега задержанного.

Как сообщила датская полиция, 39-летний подозреваемый отрицает свою вину. Правоохранители пока не готовы говорить о мотивах нападения, однако политическую мотивированность нападающего они отвергают.

Напомним: нападение произошло на площади в центре города. Нападающий неожиданно для всех подошел к премьеру и ударил ее, охрана среагировать не успела. Сразу после инцидента сообщалось, что госчиновница отделалось "легким шоком".

Однако уже сегодня в офисе госпожи Фредериксен заявляют, что женщина "получила легкую травму шеи". Поэтому все официальные мероприятия премьера на ближайшие дни отменены.

Нападение произошло перед тем, как датская делегация отправится на выборы в Европейский Союз. По этому поводу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что "шокирована новостью о нападении".

"Я осуждаю этот презренный поступок, который противоречит всему, во что мы верим и за что боремся в Европе. Я желаю вам силы и мужества – уверена, что у вас достаточно обеих этих черт", – пожелала президент ЕК премьеру Дании.

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