В Германии напали на депутата Бундестага: поддерживал предоставление оружия Украине

В Германии, в субботу, 1 июня, было совершено нападение на депутата Бундестага Родериха Кизеветтера. Он известен тем, что активно выступает за увеличение поставок оружия для Украины.

Об этом сообщает издание Schwäbische Post. Инцидент произошел в городе Аален.

Нападение произошло утром у агитационной палатки Христианско-демократического союза (ХДС). Кизеветтер получил незначительные повреждения. Сам он рассказал, что нападающий назвал его "разжигателем войны".

"Я простоял там примерно пять минут, когда он [нападающий] подошел ко мне и закричал, назвав меня „разжигателем войны" …После этого он толкнул меня и повалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и последовал за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил, а потом толкнул", – рассказал он.

Нападающим оказался Петер Бауэр, кандидат в депутаты местного совета от другой партии. Кизеветтер неоднократно выражал поддержку увеличения помощи Украине.

Ранее эксполковник Бундесвера Родерих Кизеветтер заявил, что, если Запад хочет дать Украине шанс в войне с РФ, он должен оказать ей более решительную поддержку. В частности, закрыть небо над частью западных украинских территорий.

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