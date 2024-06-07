В Дании напали на премьер-министра Мэтте Фредериксен: что известно

Неизвестный злоумышленник напал на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, когда она находилась на одной из площадей Копенгагена. Пока жизнь главы датского правительства ничего не угрожает, но она шокирована таким поведением мужчины.

Об этом сообщил канал TV2, ссылаясь на заявление канцелярии Мэтте Фредериксен и информацию полиции. Отмечается, что правоохранители задержали напавшего.

В канцелярии премьера рассказали, что неизвестный мужчина внезапно напал и ударил Фредериксен, когда она находилась на площади Кюльторве. Более подробных подробностей в ведомстве не раскрыли.

В то же время, очевидцы инцидента утверждают, что все произошло мгновенно и стало большой неожиданностью как для самого политика, так и для ее охраны, которая не успела среагировать.

По словам министра окружающей среды Дании Магнуса Хойнике, премьер шокирована таким нападением.

"Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сегодня подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на улице Культорвет в Копенгагене. Мэтте, естественно, шокирована нападением. Должен сказать, что это поразило всех нас", – сказал министр в комментарии изданию.

Полиция Копенгагена подтвердила, что в пятницу вечером на Культорвете произошел инцидент с участием Мэтте Фредериксен.

В соцсети Х полиция заявила, что задержала мужчину по этому делу и ведется следствие.

"Сейчас у нас нет никаких комментариев или замечаний по делу", – говорится в сообщении.

Советник по безопасности и директор охранной компании Waever Group Стиг Вевер объяснил TV 2, как работают охранники VIP-лица.

По его словам, они должны достичь баланса, при котором VIP лицо будет защищено, но при этом будет иметь пространство для движения и взаимодействия с теми, с кем пожелает.

"Это очень усложняет работу в случае внезапной угрозы", – объяснил Стиг Вевер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии напали на депутата Бундестага Родериха Кизеветтера. Он известен тем, что активно выступает за увеличение поставок оружия Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!