Напарник Трампа Джей ди Вэнс заявил о "приемлемом мире" для Украины и в очередной раз обидел Харрис

Республиканец Джей ди Вэнс, кандидат на кресло вице-президента в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, заявил, что "нужно верить в мир" в Украине. Он намекнул, что конкурентка Трампа, демократ Камала Харрис, якобы боится кремлевского диктатора Владимира Путина и поэтому не сможет вести с ним переговоры и "продвигать приемлемый мир".

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Свою позицию сенатор высказал 6 августа на предвыборном мероприятии Республиканской партии в Филадельфии, передает "Голос Америки". Напарник Трампа сказал, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира", имея ввиду Украину.

Российская Федерация, если бы Соединенные Штаты возглавлял Трамп, якобы не развязала бы полномасштабную войну, повторил в очередной раз Вэнс. А теперь, по его словам, "украинцам не хватает военных, которые могут воевать".

Американский сенатор заявил, что Харрис якобы неудачная кандидатура для переговоров с Москвой.

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Есть ли здесь кто-нибудь такой? Очевидно, мы сейчас среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она вас всех боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Путиным и продвигать приемлемый мир", – сказал Вэнс.

Он утверждает, что Трамп якобы понимает дипломатию, а также понимает, что у США есть "рычаги переговоров, через которые в каких-то местах можно отключить энергию или перекрыть доступ к ней там, где есть плохие ребята, отвечающие за энергетическую политику".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал "большое интервью" американскому предпринимателю, миллиардеру Илону Маску. Оно должно состояться вечером 12 августа.

– Согласно опросу NPR/PBS News/Marist (от 1-4 августа), Харрис опережает Трампа на 3%.

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