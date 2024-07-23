В Варшаве мужчина с ножом напал на двух украинских подростков: их госпитализировали

В столице Польши иностранец с ножом напал на двух 15-летних мальчиков из Украины. Их обоих доставили в больницу с ранениями, злоумышленника задержали.

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Нападение произошло в варшавском Бродновском лесу в понедельник, 22 июля. Об этом сообщает газета Wyborcza.

"В Бродновской пуще 26-летний мужчина с ножом в руке напал на двух 15-летних мальчиков. Пострадавшие, по нашей информации, украинцы. У них есть ранения на руках и животе", – написали журналисты.

Информация об инциденте в парковой зоне поступила в полицию после 15:00 в понедельник. Пострадавших сразу госпитализировали, но их состояние неизвестно. С ними были сверстники, которые не пострадали .

Злоумышленником оказался 26-летний уроженец Узбекистана, который на место происшествия приехал с рюкзаком одной из компаний, предлагающих доставку пищи.

Правоохранители задержали его и провели допрос, продолжаются следственные действия.

"На данный момент мы не знаем мотивов его действий", – заявил Камиль Соботко из Главного управления полиции Варшавы.

На вопрос о возможных обвинениях против мужчины он сказал, что тот может услышать их во вторник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше жестоко убили и расчленили 48-летнего гражданина Украины и пытались сжечь его тело в хозяйственном здании. Преступление было совершено на агропредприятии в населенном пункте Рокицины на севере страны.

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