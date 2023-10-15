Нападение ХАМАС на Израиль положило конец теплым отношениям Нетаньяху и Путина – The Wall Street Journal

Вторжение ультраисламистских группировок ХАМАС на территорию Израиля 7 октября значительно охладило прежде теплые отношения между тамошним премьером Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным. Последний оказался в крайне ограниченном списке мировых лидеров, которые не выразили официальному Иерусалиму соболезнования ввиду гибели 1 300 израильтян.

Об этом говорится в статье западного издания The Wall Street Journal, посвященной отношениям двух государств. Примечательно, что союз Иерусалима и Москвы не был омрачен даже после начала полномасштабной войны в Украине.

"Тогда Нетаньяху объявил о внеблоковом подходе к захватнической войне, объявленной Путиным, отказавшись предоставлять ВСУ летальную помощь или системы противовоздушной обороны", – вспоминают авторы материала.

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Однако теперь, когда Кремль отчаянно ищет партнеров для продолжения боевых действий против украинского народа, он делает ставку на Иран. Тот соблюдает договоренности о поставках РФ ударных беспилотников "Shahed", а для Путина это ключевая потребность.

"Россия ищет партнера, который может предоставить оружие, но ее объятия с Ираном обусловлены также более широкими антизападными настроениями. Теперь Москва рассматривается как закладка основы стратегических отношений с Исламской республикой, которая поставляла тысячи БпЛА Shahed", – продолжают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, после вторжения боевиков ХАМАС на израильскую территорию Путин цинично призвал "не трогать женщин и детей" и признал, что происходящее на Ближнем Востоке – "это ужасно". При этом традиционно глава Кремля не назвал палестинскую группировку террористической.

А несколько поздней глава Кремля и вовсе обвинил в ближневосточной эскалации Соединенные Штаты. Он предложил дипломатические "услуги" России в качестве урегулирования вооруженного конфликта между Израилем и Газой.

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