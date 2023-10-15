В ЦАХАЛ рассказали, сколько заложников до сих пор удерживают боевики ХАМАС

Армия обороны Израиля объявила, что подтвержденное количество израильских граждан, которых держат в заложниках в Газе, составляет 126 человек. Ранее ХАМАС утверждал, что 13 заложников погибли в результате израильских авиаударов в секторе Газа.

Об этом сообщает The Guardian. В сообщении также отмечалось, что среди погибших заложников были иностранцы, однако, не указывались детали относительно национальности погибших.

Военные ЦАХАЛ также сообщили, что по меньшей мере 279 их солдат были убиты с 7 октября, когда ХАМАС приступил к штурму на юге Израиля. Общее количество потерь израильской стороны составляет более 1300 человек.

В то же время, согласно сообщению Министерства здравоохранения Газы, более 2300 человек погибли в результате бомбардировок со стороны Израиля в секторе Газа после нападения ХАМАС. Врачи предупреждают, что существует риск гибели еще тысячи человек, поскольку запасы топлива и медицинские ресурсы на территории слишком ограничены.

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Напомним, что армия Израиля перенесла запланированную в секторе Газа операцию, которую должна была начать в выходные. Как сообщают офицеры израильской армии, первоначально планировалось выполнить вторжение на выходных, но оно было отложено на несколько дней из-за погодных условий.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября Иран предупредил Израиль, что тот должен прекратить "военные преступления и геноцид" в секторе Газа. В случае игнорирования Израилем этого предостережение, Иран заявил, что ситуация может выйти из-под контроля с "дальновидными последствиями".

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