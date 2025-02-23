'Надо договариваться!' Трамп рассказал Дуде свой план по окончанию войны в Украине

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что во время визита в Вашингтон имел частный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе диалога глава Белого дома поделился своим виденьем о российско-украинской войне.

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По словам Дуды, американский президент акцентировал на необходимости договариваться. Об этом сообщили в канцелярии президента Польши.

Стоит отметить, что встреча Дуды и Трампа 22 февраля касалась в первую очередь безопасности Польши и польско-американских отношений, а также усиления американского присутствия Польши, как военного, так и экономического. Однако политики также уделили внимание войне в Украине.

Дуда сообщил, что Трамп поделился с ним планом по окончанию российско-украинской войны. Также польский президент добавил, что в общих чертах этот план подразумевает необходимость договариваться.

"По Украине, у меня был частный разговор с президентом Дональдом Трампом, где он рассказал мне, каким – очень короткими словами – является его план действий. Он сказал, что нужно договариваться. И здесь нет другого выхода, потому что это единственный способ закончить войну", – говорится в сообщении канцелярии польского президента.

При этом во время общения с журналистами Дуда сказал, что у него создалось впечатление, что Трамп заинтересован в том, чтобы сделать Украину сильнее, в том числе за счет экономических связей.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американской армии следует усилить свое присутствие в Центральной Европе. В свою очередь глава Белого дома заверил, что США и не собирались выводить свои войска из Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с Россией о прекращении "конфликта" в Украине. Настолько, что в Вашингтоне надеются, якобы трехлетняя война может завершиться "уже на следующей неделе".

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