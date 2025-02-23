Трамп заверил Дуду, что не собирается выводить войска из Европы

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американской армии следует усилить свое присутствие в Центральной Европе. В свою очередь глава Белого дома заверил, что США и не собирались выводить свои войска из Европы.

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Также американский президент подтвердил тесный союз между США и Польшей. Об этом сообщает Reuters.

После встречи в Вашингтоне Дуда рассказал журналистам, что Трамп настрое на усиление присутствия США в отношении Польши. Кроме того, глава Белого дома назвал Польшу "одним из самых надежных союзников".

"Президент Трамп сказал, что скорее ожидает усиления присутствия США в отношении Польши. Я сказал, что безопасность Польши и Центральной Европы следует укрепить, но он сказал, что как один из самых надежных союзников я не должен беспокоиться", – заявил Дуда после встречи с Трампом.

В свою очередь в Белом доме по итогам встречи с польским президентом заявили, что Трамп подтвердил тесный союз между США и Польшей и похвалил приверженность Варшавы увеличению расходов на оборону.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Он представил ему свою точку зрения на войну в Украине, в частности, предостерег от уступок России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с Россией о прекращении "конфликта" в Украине. Настолько, что в Вашингтоне надеются, якобы трехлетняя война может завершиться "уже на следующей неделе".

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