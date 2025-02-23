Трамп надеется заключить соглашение о прекращении войны уже на следующей неделе – Белый дом

В команде президента США Дональда Трампа заявили, что он очень уверен в своей способности заключить соглашение с Россией по поводу прекращения "конфликта" в Украине. Настолько, что в Вашингтоне надеются, якобы трехлетняя война может завершиться "уже на следующей неделе".

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт по возвращении из Конференции политических действий консерваторов. Ее слова процитировало издание The Hill.

"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем это сделать на этой неделе", – отметила она.

Журналисты подчеркнули, что эти комментарии прозвучали после того, как Трамп сказал, мол, президент Украины Владимир Зеленский "не имеет никаких карт", поэтому ему якобы следует отложить разговоры с международными лидерами относительно дальнейших мирных переговоров.

Ливитт добавила, что советник по вопросам национальной безопасности Мэтт Уолтс будет круглосуточно работать над соглашением в эти выходные. Также указала, что министр финансов Скотт Бессент принимал участие в дискуссиях вокруг другого предложенного соглашения – относительно использования полезных ископаемых Украины.

"Когда дело доходит до критических полезных ископаемых, это немаловажная часть. Это очень важно для президента, потому что это окупит американские налоговые доллары. И это также будет большим экономическим партнерством между США и украинским народом, а также они восстановят свою страну после этой жестокой войны", – высказалась спикер Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично у него после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным "появилась надежда на прекращение войны в Украине". Также американский лидер выразил надежду на заключение соглашения по поводу полезных ископаемых, чтобы "вернуть деньги, которые Штаты потратили на помощь Украине".

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