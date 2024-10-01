США убеждены, что Иран готовит баллистический удар по Израилю – CNN

1 октября около полудня США предупредили Израиль, что в ближайшее время Иран может атаковать страну, применив в том числе баллистические ракеты. По словам источников, иранские вооруженные силы готовы к быстрому совершению пусков.

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Издание CNN со ссылкой на неназваных собеседников написало, что обстрел, скорее всего, произойдет в течение следующих 12 часов. В Штатах предполагают, что предстоящие удары Ирана по Израилю могут быть аналогичны по масштабу и размаху апрельской атаке.

Вашингтон передал соответствующую информацию Иерусалиму за несколько часов до того, как Белый дом публично объявил о наличии соответствующих признаков.

В сообщении пресс-службы указано, что существуют "признаки того, что Иран готовится к немедленному запуску" баллистических ракет по Израилю. Соединенные Штаты в свою очередь "активно поддерживают оборонительные приготовления для защиты Израиля от этой атаки".

"Прямое военное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана", – говорится в заявлении высокопоставленного представителя Белого дома

Источник CNN считает, что Тегерану не нужна длительная подготовка операции: после пусков беспилотников и ракет по Израилю в апреле многая иранская военная техника остались на позициях.

По информации журналистов, возможными целями нового обстрела станут три израильские авиационные и одна разведывательная база, расположенная к северу от Тель-Авива.

По словам неназванного собеседника, разведывательная база "Глилот" днем во вторник, 1 октября, была эвакуирована. Армия обороны Израиля ввела в действие планы для обеспечения безопасности персонала в чрезвычайных ситуациях.

В ЦАХАЛ заявляли, что военные самолеты "сканируют небо". "Мы находимся в состоянии максимальной готовности как к наступлению, так и к обороне", – сказал представитель израильской армии Даниэль Хагари в коротком видеообращении. Он добавил, что любое нападение на Израиль "будет иметь последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль, пользуясь моментом, когда почти все руководство "Хезболлы" уничтожено, а сама террористическая организация находится в хаосе, вечером 30 сентября приступил к наземному вторжению на юге Ливана.

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