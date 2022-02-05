Американская разведка действует превентивно: Аваков объяснил тактику 'нагнетания' западными СМИ

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя информацию о том, что РФ может использовать фейковое видео как предлог для наступления в Украину, заявил, что американская разведка делает правильно, "отстреливая" такие данные. Он назвал эту тактику превентивными шахматами.

Об этом политик сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 февраля. По словам Авакова, Украина должна ценить такие меры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что американская разведка на ближних подступах "отстреливает" эти варианты, это правильная тактика. Это превентивные шахматы, это нужно ценить, уважать и поддерживать", – отметил экс-министр.

Он напомнил сюжет о "распятом мальчике" на Донбассе и добавил, что в это поверили сотни россиян.

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"Путину нужно это кино. Бесстыжие глаза куда-то нужно девать. Их можно упереть в этот сюжет о распятом мальчике. В 2014 году, когда он появился, я был в Славянске. Мы смеялись и между собой говорили, неужели в это кто-то поверит? Но это стало мемом и международной ситуацией – значительная часть населения России была оболванена, сотни человек в это поверили. Нельзя недооценивать эту опасность", – сказал Аваков.

По его словам, в том государственном театре абсурда, который сейчас есть в Москве, это "пролазит", поэтому риск того, что Кремль пойдет на такой шаг, есть.

"Путин может показать по телевизору, что лично Ярош или Андрей Билецкий или кто-то из ярких националистов под украинским флагом заряжают пушку и от этого вдребезги разлетается какая-то московская башня. Это абсурд, но это запросто может быть показано", – отметил Аваков.

Напомним: накануне ряд западных СМИ сообщили, что Россия может создать фейковое видео о якобы атаке Украины и использовать его для вторжения. Такие данные рассекретила американская разведка. Позднее данные подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Кирби, такой ролик может представлять собой "натуралистическое пропагандистское видео, в котором будут фигурировать тела погибших и актеры, изображающие людей в трауре, а также кадры разрушенных объектов".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба комментируя эту информацию, отметил что нисколько не удивлен, так как в попытках дискредитировать Украину РФ не останавливается ни перед чем. Он добавил, что Киев получил соответствующую информацию еще до того, как она появилась в СМИ.

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