В США раскрыли вероятный план вторжения России в Украину: могут использовать фейковое видео

Россия может создать фейковое видео о якобы атаке Украины и использовать его для вторжения. Такие данные рассекретила американская разведка.

Об этом со ссылкой на источники сообщили сразу несколько западных СМИ – Washington Post, The New York Times и Reuters. Позднее данные подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, такой ролик может представлять собой "натуралистическое пропагандистское видео, в котором будут фигурировать тела погибших и актеры, изображающие людей в трауре, а также кадры разрушенных объектов".

СМИ отмечали ранее, что видео должно включать в себя якобы "жертв среди гражданских, использование беспилотников украинской армией и другого оружия". План, как пишут СМИ, одобрен на высшем уровне в Москве.

Видео дня

По словам источников, транслировать ролик могут для широкой аудитории в России, а также для оккупированных территорий и даже за рубежом.

В свою очередь постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, чьи слова приводят РИА Новости, заявил, что его страна якобы "никогда не занимается такими вещами".

Как сообщал OBOZREVATEL, США уже начали переброску дополнительных войск в Европу. В то же время Чижов сказал, что таким решением Вашингтон "подталкивает "горячие головы" в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса".