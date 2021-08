В Кабуле произошел новый взрыв: очевидцы утверждают о ракете, среди погибших – ребенок. Фото и видео

В столице Афганистана Кабуле днем 29 августа прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, это был ракетный удар в районе аэропорта. В результате ЧП погибли два человека, несколько пострадали.

Сперва в сети начали публиковать фото и видео с места событий. Вскоре СМИ со ссылкой на официальные лица сообщили: предварительно, военный удар нанесли США по боевикам ИГИЛ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Двое местных жителей заявили, что снаряд попал в жилой дом в районе к северной стороне аэропорта – Гулай, передает Reuters. Там в небо поднялся столб черного дыма, были слышны звуки разрушений и крики людей.

Позже Asvaka News Agency сообщило о двух жертвах взрыва, среди которых ребенок. Кроме этого, трое человек получили травмы. Свидетели отметили, что среди пострадавших есть дети и женщины.

"Сообщение об очередном взрыве в Кабуле, Афганистан. Происхождение неизвестно. Возможно, американские войска уничтожают больше техники", – прокомментировал ЧП британский журналист Джейк Ханрахан в Twitter, опубликовав видео.

После того, как новость получила огласку, агентство Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника отметило, что удар по Кабулу нанесли военные США. В частности, по подозреваемым боевикам "Исламского государства".

"Он сказал, что ссылается на первичную информацию, и предупредил, что она может измениться", – уточнило издание.

Напомним: администрация американского президента Джо Байдена собралась отозвать из Афганистана своего посла и всех других дипломатов. В то же время представители "Талибана" хотят, чтобы США сохранили свое дипломатическое присутствие в стране.

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз может столкнуться с миграционной кризисом после того, как в страны Европы прибыли тысячи беженцев из Афганистана. По его мнению, США должны принять участие в предотвращении такой проблеме.

