Байден отзовет всех дипломатов из Афганистана, граждан США призвали покинуть аэропорт в Кабуле

Администрация американского президента Джо Байдена отзовет из Афганистана своего посла и всех других дипломатов. В то же время представители "Талибана" хотят, чтобы США сохранили свое дипломатическое присутствие в стране.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники. По их данным, в Белом доме пока не приняли окончательное решение о возможном присутствии Штатов в Афганистане в будущем.

У Байдена пока не общались с талибами напрямую, чтобы обсудить вопрос американской дипломатической миссии, так что он остается открытым. Предложение исламистов в США обсуждают с союзниками в данном регионе.

Вместе с тем, на сайте посольства Соединенных Штатов в Афганистане появилось предупреждение для американцев. Их призвали немедленно покинуть территорию аэропорта в Кабуле из-за "конкретной реальной угрозы".

Видео дня

Гражданам США рекомендовали избегать поездок в аэропорт и не приближаться ко всем выходам на посадку на аэродроме.

Напомним, что ранее талибы закрыли аэропорт в Кабуле для большинства афганцев, которые хотели эвакуироваться из страны. Исламисты призвали граждан Афганистана остаться.

Как сообщал OBOZREVATEL: