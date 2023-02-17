Начинается новая гонка вооружений: Bloomberg назвал страны Европы, накапливающие арсенал

После начала первой с 1945 года войны высокой интенсивности в Европе – полномасштабного российского вторжения в Украину – страны в разных уголках мира начали пересматривать свои запасы оружия и техники, численности армии и боеприпасов, а также доктрины, к каким войнам следует готовиться. Шаги по укреплению вооруженных сил предприняли Польша, Германия, Франция, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония и даже Венгрия, а Финляндия и Швеция отказались от политической осторожности и подали заявки в НАТО.

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Материал об этом выпустило агентство Bloomberg. Журналисты написали, что война РФ против Украины "для большинства стран-членов НАТО стала шоком".

После распада Советского Союза многие столицы урезали свои оборонные бюджеты, утилизировали или продали огромное количество оборудования, полагая, что крупная сухопутная война больше невозможна. Однако интенсивность боевых действий на территории Украины показала, что это не так.

"Последствия конфликта не ограничиваются соседями Украины. Китай, Индия, Тайвань и США внимательно следят за последствиями в тысячах миль к востоку", – написали в Bloomberg. При этом значительное внимание авторы статьи отдали соседней к Украине Польше.

Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину, в Варшаве приняли закон о более чем двукратном увеличении численности вооруженных сил и "отправились за покупками оружия", отметили журналисты.

Планы Польши по военному усилению ошеломляющие. Они включают в себя около 500 реактивных систем залпового огня HIMARS или их эквивалентов, более 700 новых самоходных тяжелых артиллерийских орудий (что более чем в шесть раз больше, чем имеется в арсенале Германии), и в три раза больше боевых танков, чем могут выставить на поле боя Великобритания и Франция вместе взятые.

Так, Польша хотела получить разрешение на покупку 486 HIMARS у Пентагона, а это почти столько же, сколько когда-либо делала корпорация Lockheed Martin. В прошлом году указанная американская компания заявляла, что увеличит производство до 96 HIMARS в год.

"Тем не менее, на обработку такого крупного заказа уйдут годы, и Вашингтон еще не утвердил его", – отметили в Bloomberg.

Вместо того, чтобы стоять в очереди, Польша заказала в Южной Кореи 218 реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo, совместимых с боеприпасами HIMARS. Первые 18 из них ожидаются в этом году. K249 Chunmoo – это эквивалент американского M270, "более тяжелого близнеца HIMARS", пояснили в статье.

В общей сложности Варшава потратит на оборону в 2023 голу 4% ВВП – больше, чем любое государство НАТО до войны в Украине.

"Список желаний Польши, вероятно, окажется далеко за пределами ее возможностей, но он далеко не уникален", – заявили в Bloomberg.

Многие государства, расположенные близко к Украине, рассматривают способы, как увеличить расходы на оборону, расшить собственные производственные мощности и парк танков, артиллерии, систем противовоздушной обороны. Они заинтересованы в усовершенствовании средств связи, логистики, гибкой командной структуре.

На этой неделе министры обороны НАТО подписали новое политическое руководство, призывающее страны Альянса вкладывать больше средств в противовоздушную оборону, средства глубокого удара и более тяжелые силы, подчеркивая при этом необходимость увеличения инвестиций в цифровую модернизацию.

"Это история конца эпохи после окончания холодной войны, и она закончилась 24 февраля 2022 года", – сказал военный аналитик Франсуа Хейсбург, бывший советник французского правительства.

"Все наши армии проходят через это, потому что теперь ясно, что ни у кого, включая США, нет запасов, которые потребуются для ведения большой и интенсивной войны", – уверен он.

Даже власти Венгрии, которые остаются дружественными к России, модернизируют и расширяют армию. Страна заказала 45 новых танков Leopard 2, 218 боевых машин пехоты Lynx, неустановленное количество вертолетов Airbus 225 и немецких PzH 2000, а также радары и американские системы NASAMS для усиления ПВО.

Германия создала фонд в размере 100 миллиардов евро, чтобы финансирование ее армии достигло 2% от ВВП, хотя несколько лет не выполняла этот рекомендованный НАТО показатель.

Франция также потратит на военную сферу больше. На 2024–2030 годы Париж выделит 400 миллиардов евро, что на треть больше по сравнению с текущим шестилетним планом расходов.

Журналисты заявили, что для французских военных "одним из наиболее отрезвляющих моментов" стало то, что войска ВС РФ на украинском Донбассе в некоторые недели интенсивных боевых действий выпускали больше тяжелых артиллерийских снарядов, чем, по словам французского производителя Nexter, его 155-мм полевые орудия Caesar использовали за 13 лет обучения и развертывания в Афганистане, Ливане, Мали и Ираке.

Проблемы с боеприпасами есть и у Британии. По данным Королевского Объединенного института оборонных исследований, весь запас 155-мм артиллерийских орудий британских вооруженных сил был бы исчерпан российскими артиллеристами на Донбассе всего за два дня тех боев, которые наблюдались летом 2022 года. Украинские воины потратили бы это количество примерно за неделю.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обеспечила системность поставок боеприпасов для ВСУ из стран-членов НАТО. Вооружение поступает не только в качестве военно-технической помощи – весь 2023 год заключаются контракты, чтобы украинская армия была обеспечена всем необходимым для отражения российской агрессии.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля сообщил, что страны-члены Альянса увеличат объемы производства 155-мм артиллерийских снарядов натовского калибра.

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