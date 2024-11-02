На западе Финляндии впервые в истории зафиксировали ураган: без электричества остались тысячи домов. Фото

В пятницу, 1 ноября, на западе Финляндии ветер впервые в истории достиг ураганных показателей. Из-за стихии тысячи домов остались без электричества.

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Об этом сообщает Yle. В городе Раума средняя скорость ветра в пятницу вечером достигла 33,5 метра в секунду. В свою очередь, в Поре средняя скорость ветра поднялась до 30,3 м/с.

В пятницу вечером без электричества находилось около 40 000 домов на западе и юге Финляндии. К утру субботы их количество сократилось до 17 тысяч.

Сбои в подаче электроэнергии были зафиксированы в частности в регионах Варсинайс-Суоми, а также частично в Сатакунте и Похьянмаа. В Хями также были большие перебои в электроснабжении.

Начальник пожарной охраны Кари Канкаанпяя из службы спасения Сатакунта сообщил Yle, что чаще всего спасателей вызвали из-за поваленных деревьев.

"Вызовы в основном были связаны с падением деревьев и повреждением крыш. Было значительное количество случаев, связанных с повреждением имущества", – говорится в сообщении.

Очередной метеоролог Метеорологического института Туомо Бергман сообщает, что ураган в пятницу был, конечно, чрезвычайно необычным явлением. Он добавляет, что в истории наблюдений никогда не фиксировались такие показатели, в этом смысле это действительно редкость.

По словам Бергмана, сильнейшие ветры утихнут до субботы, однако в воскресенье в Финляндию придет новый мощный циклон. Он будет двигаться примерно по тому же маршруту, и существует вероятность повторения урагана.

По словам Бергмана, эти шторма очень сложно прогнозировать. Их сила и маршрут постоянно менялись.

"Это было бы достаточно интересным совпадением, если бы впервые зафиксированный ураган повторился снова в воскресенье", – говорит метеоролог.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале недели восток и юг Испании из-за сильных ливней накрыло наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни 158 человек, десятки пропали без вести. Дороги затоплены, движение поездов остановлено, а местные аэропорты перенаправляют рейсы.

Недавно от сильных ливней и наводнения пострадали Франция и Италия. В некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень тревоги, школы были эвакуированы, останавливалась железная дорога.

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