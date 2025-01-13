На выборах президента Хорватии побеждает пророссийский кандидат: результаты подсчета голосов

В Хорватии стали известны предварительные результаты выборов президента. Во втором туре победу получил действующий глава государства Зоран Миланович, который занимает пророссийскую позицию в войне России против Украины.

Видео дня

Согласно данным Центральной избирательной комиссии он набирает 74,58% голосов. В то же время его основной соперник, бывший министр образования Драган Приморац, получил поддержку 25,42% избирателей, передает издание dnevnik.

В первом туре президентских выборов Миланович набрал 49,1% голосов, а Приморац — 19,35%.Явка на выборах президента в Хорватии составила 44,15% избирателей, показали предварительные результаты.

"Хорватия, спасибо. Это большой день для меня лично, и я рассматриваю эту победу как признание моей работы, своего рода акт доверия людей ко мне", – сказал Миланович, который возглавляет левоцентристскую Социал-демократическую партию Хорватии.

Он добавил, что за последние пять лет"добросовестно выполнял свою работу и рад, что люди это увидели".

Все пять лет своего президентства Миланович конфликтовал с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по вопросам внешней и государственной политики. Он неоднократно заявлял, что страна должна держаться подальше от глобальных споров несмотря на членство в НАТО и Европейском союзе.

Кроме того, Миланович регулярно критиковал страны ЕС и Североатлантического Альянса за их поддержку Украины в войне, которую против нее развязала Россия.

Так, в начале 2023 года он раскритиковал решение Запада и Германии передать Вооруженным силам Украины танки. Это, утверждал политик, лишь затянет войну. Он заявил о необходимости переговоров между РФ и США иначе "мир будет потихоньку двигаться к Третьей мировой войне".

Также Миланович отреагировал на дискуссии, которые активизировались в Европе по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона относительно отправки войск в Украину. Он заявил, что не допустит того, чтобы хорватские военные оказались в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне второго тура выборов президента Хорватии российские боты запустили "прокремлевскую кампанию дезинформации" в социальных сетях. Они восхваляли действующего главу государства, пророссийского Зорана Милановича.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!