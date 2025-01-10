Российские боты усилили критику НАТО перед выборами президента Хорватии: продвигают антизападного кандидата

Выяснилось, что в преддверии второго тура выборов президента Хорватии российские боты запустили "прокремлевскую кампанию дезинформации" в социальных сетях. Они восхваляли действующего главу государства, пророссийского Зорана Милановича.

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Он, напомним, выступает против членства Украины в НАТО, а также заявил, что не допустит, чтобы хорватские военные оказались в нашей стране. Об этом сообщили в Центре информационной стойкости (CIR).

Хорватские исследователи в партнерстве с CIR обнаружили, что пророссийские, антиевропейские и антинатовские сети ботов постоянно восхваляют президента Зорана Милановича, одновременно распространяя сообщения, направленные против ЕС и НАТО.

Аккаунты, публиковавшие контент в поддержку этого антизападного кандидата, делали это на английском, французском, испанском, итальянском, сербском и хорватском языках. Их активность проявлялась двумя волнами: после того, как Миланович занял первое место в первом туре выборов, и после его заявлений против потенциального участия Хорватии в войне в Украине.

Учетные записи российских ботов в своих постах нападали на оппонента Милановича Драгана Примораца. Исследователи обнаружили, что некоторые из этих аккаунтов ботов были откровенно пророссийскими, тогда как другие использовали фотографии профилей, созданные ИИ, и регулярно продвигали пророссийский контент.

"Исследователи обнаружили, что страница Facebook, связанная с Социал-демократической партией и Милановичем, продемонстрировала значительную активность ботов, в частности в комментариях и распространениях. Было обнаружено, что одна, вероятно, неаутентичная учетная запись Facebook, идентифицированная исследователями, делает публикации более 100 раз в день и в основном делится изображениями критики Примораца или поддержки Милановича", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хорватии 29 декабря состоялся первый тур президентских выборов, во время которого ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. В то же время большая часть избирателей проголосовала за действующего главу государства пророссийского Зорана Милановича. Во втором туре он сразится с представителем правящей партии Хорватский демократический союз Драганом Приморацом.

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