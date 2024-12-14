Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на дискуссии, которые активизировались в Европе по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона относительно отправки войск в Украину. Он заявил, что не допустит того, чтобы хорватские военные оказались в Украине.

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На своей странице в Facebook полномасштабную войну, которую Россия начала против Украины, он назвал "чужой". Загреб, по его словам, не будет "бездумно и по приказу выполнять чужие решения".

В то же время Миланович выдал, что Хорватия, которая к слову является членом Европейского союза и НАТО, "будет лояльна к тем, с кем заключила союз".

"Пока я являюсь президентом Республики, я буду удерживать Хорватию от подобных конфликтов. Хорватия не будет бездумно и по приказу выполнять чужие решения, а будет осторожна и заботится о своих интересах, будет постоянно подвергать сомнению то, что происходит вокруг нас, но будет честна и лояльна к тем, с кем заключила союз", – говорится в его сообщении.

По его словам, в то время, как Европа является свидетелем "глобальных изменений и конфликтов", хорватский солдат "не будет участвовать в чужих войнах".

Отметим, что в Хорватии 12 декабря официально началась кампания по выборам президента, первый тур состоится уже 29 декабря. Зоран Миланович планирует остаться на посту на второй срок. Он является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите лидеров ЕС Макрон планирует вынести на обсуждение вопрос о вероятности размещения в Украине миротворческой миссии. Идея может заключаться в размещении миротворцев на линии разграничения в случае возможных переговоров.

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