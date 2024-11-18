Сын Трампа устроил истерику из-за разрешения на удары вглубь России и заговорил о Третьей мировой

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, устроил истерику из-за решения, позволяющего использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он назвал "имбециллами" ответственных лиц и заговорил о Третьей мировой.

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Об этом он написал в соцсети X в воскресенье, 17 ноября. По его словам, решение о снятии ограничений, мешавших Украине в использовании предоставленного США оружия для нанесения ударов вглубь территории России, является созданием предпосылок для эскалации конфликта.

"Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут Третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизнь. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизни!!! Имбецилы!" – заявил Дональд Трамп-младший.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден после нескольких месяцев упорных запросов дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против России американских ракет ATACMS радиусом действия 300 километров.

Отмечается, что это решение принято за два месяца до передачи власти между Джо Байденом и Дональдом Трампом, подозреваемым в желании уменьшить поддержку Украины.

Кроме того, к такому решению присоединились и Великобритания с Францией, также согласовавшие удары своими Storm Shadow и SCULP.На территории России расположены не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Среди этих объектов только 17 являются аэродромами и маловероятно, что российские военные переместили свои средства из остальных 233 объектов.

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