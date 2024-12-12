Трамп стал 'Человеком года' по версии Time

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Там отметили, что у политической трансформации Трампа нет аналогов в истории США.

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Об этом сообщается на сайте самого издания. Time пишет, что его первый президентский срок завершился скандалом, а попытки оспорить итоги выборов 2020 года привели к штурму Капитолия.

"Его избегало большинство партийных чиновников, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года во время многочисленных уголовных расследований. Чуть больше чем через год Трамп очистил поле республиканцев, получив одни из самых быстрых президентских праймериз в истории", – говорится в тексте.

Журналисты отмечают, что во время всеобщих выборов Трамп провел шесть недель в суде Нью-Йорка, став первым экспрезидентом, осужденным за преступление. Этот факт не поколебал его поддержки среди американцев.

В статье также напомнили события предвыборной кампании, в частности покушение на Трампа, состоявшееся в июле во время митинга в Пенсильвании, а также присутствие сразу двух оппонентов-демократов – действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Гаррис.

"Пуля убийцы пролетела мимо его черепа менее чем в дюйме на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в июле 2024-го. За следующие четыре месяца он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов, победил во всех семи "шатких" штатах, и стал первым республиканцем, победившим по результатам всенародного голосования за 20 лет. Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так", – говорится в материале.

В то же время среди 10 претендентов Time на звание "Человек года 2024" были:

супруга русского политика Алексея Навального Юлия;

американский бизнесмен Илон Маск;

кандидатка в президенты США Камала Гаррис;

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;

принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Как сообщал OBOZ.UA, журнал Time среди претендентов на звание "Человек года-2023" назвал российского диктатора Путина. Также в прошлогодний список попали лидер Китая Си Цзиньпин, кукла Барби, певица Тейлор Свифт, Король Карл III и еще четыре претендента.

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